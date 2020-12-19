«Если бы такой персонаж, как вы...» Азарёнок ответил Познеру, Собчак и Сванидзе

Новости Беларуси. Российские либеральные журналисты как по команде принялись критиковать белорусского Президента. Флагманом выступили три из таких одиозных персонажей, как Познер, Собчак и Сванидзе. Так ли они искренни в своих громких заявлениях? Тема лицемерия и подмены понятий стала главной в очередном выпуске программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики – 2020».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020». Волны вранья захлестнули нашу страну. В эту пучину окунулось огромное количество людей. Информационная война в этом году приняла тотальный характер. Главное оружие этой войны – ложь. Она вошла в дома, в телефоны, в сердца и души. Наивный человек не может разобраться, теряет ориентиры, его захватывает этот водоворот. Чтобы противостоять этому, нужно понять анатомию лжи.

К информационным атакам против Беларуси подключились големы российского либерализма. Сперва раздался затхлый голос Владимира Познера. Он гневно осудил задержания журналистов, он призвал судить руководство нашей страны. И наши грантососы принялись наперебой радоваться, что их поддержал такой персонаж. Григорий Азаренок:

А кто он такой? Он старый и известный критик Советского Союза и советского строя. Он его буквально презирает. Но когда он понял, что коммунистическая система порочна? Может быть, когда вступил в партию в 1967 году? Или когда в 1970 году в комитете по радиовещанию и телевидению был секретарем парткома? То есть он был цензором, губителем интеллигенции, партократом.

В 1980-х он ежедневно вел передачу по спутниковой связи на английском языке. В ней он оправдывал все действия политбюро и советского правительства. В том числе преследование диссидентов, ввод войск в Афганистан и многое другое. Григорий Азаренок:

Надеюсь, наши зрители понимают, какие люди допускались на международное вещание в СССР. Люди, сотни раз проверенные и перепроверенные в КГБ. Такие должности получали только после десятилетий верного служения системе. Только сверхлояльные. Он сейчас осуждает задержание журналистов?

Посмотрите, как товарищ Познер оправдывал в свое время задержания диссидентов.

– В вашей стране существует немного диссидентов. Почему в вашей стране ваше правительство так боится их?



– Никто не боится. Почему вы считаете, что боится?



– А почему тогда им так трудно здесь жить?



– Трудно им жить, потому что их мало и потому что они, в общем, идут против колоссального большинства. И, конечно, трудно им жить. Но их никто не боится. Другое дело, что когда они нарушают какие-то законы, когда это происходит, и далеко не все нарушают… Ну, закон есть закон: он может нравится – не нравится, но его надо уважать. И если ты его нарушаешь, тогда нужно ожидать последствий. Но бояться – нет.

Григорий Азаренок:

Ну как бы этого человека назвали современные «кукухи» и «тутбаи»? Совковый пропагандон, правильно? Не можем не согласиться. Потом он переобулся один раз, облизывал Ельцина, потом второй, облизывал Путина, сейчас в третий, и Путина он критикует. А еще он презирает православие, простых людей, имеет три гражданства и откровенно плюет в свою Родину. Критикуйте нас, товарищ Познер. Если бы такой человек, как вы, нас хвалил, это было бы отвратительно. Григорий Азаренок:

В антибелорусский хор вклинился еще один представитель селебрити, кумир части молодежи Ксения Собчак. Поскольку она всегда выступает за гендерное равенство, то ответить ей можно и по-мужски. Ее биография в особом представлении не нуждается.

Григорий Азаренок:

Иногда казалось, что три грации из объединенного штаба вдохновлялись передачей «Дом-2». Людей, не имеющих дохода, приближенного к олигархическому, эта мадам считает ватниками, анчоусами и быдлом. Себя же – норковой, дельфином и прогрессистом. Точно так же предала благодетеля – президента России. Про ее лизоблюдско-холуйское интервью с Александром Лукашенко и вовсе вспоминать не хочется. А ее желтый канал упорнее всего распространял фейки о Беларуси – про десятки убитых на акциях протеста и прочую чушь. Критикуйте нас, гражданка Собчак. Если бы такой персонаж, как вы, хвалил нас, это было бы отвратительно. Григорий Азаренок:

Третий представитель телевизионного бомонда, кому не дает покоя Беларусь – Николай Сванидзе. Это человек, ответственный за ушаты грязи на российском телевидении в адрес Советского Союза.

Это тот, кто считает, что цена нашей Победы над фашизмом была слишком высокой. Это ельцинский пропагандист, который оправдывал расстрел из танков кумулятивными снарядами парламента. Посмотрите.

Мы играли с ними в демократию, и теперь они решили поиграть с нами в диктатуру. Мы спровоцировали их на попытку военного переворота. Слава богу, что она не удалась, но мы должны извлечь из этого большие уроки. Президент должен извлечь из этого уроки, иначе ему просто потомки не простят. Григорий Азаренок:

А теперь он сокрушается о тяжелой судьбе некоторых наших некоторых щелкоперов. Мы из танков людей не расстреливаем, гражданин Сванидзе. Может, поэтому вам не нравится. Критикуйте нас больше. Если бы подобное нас хвалило, это было бы отвратительно.

Все так называемые либералы – это душители свободы. Это люди авторитарного сознания, цензоры, гонители. Они не приемлют никакой другой точки зрения. Они готовы растоптать любого, кто им не нравится. Они смешают с грязью бывшего товарища, если он хоть немного отойдет от заданной линии партии. Мы слишком долго проявляли терпимость к подобной публике. За это чуть не поплатились собственной страной. Спасибо за уроки.