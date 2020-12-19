Евгений Пустовой: «Сегодня я буду сгибать несгибаемую Польшу. На карте»

Новости Беларуси. Спутником белорусских протестов были настроения и посылы, доносящиеся из Польши. Под Варшавой находится штаб, который координировал действия деструктивно настроенных граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как говорится, не рой яму другому... В пандемию хаоса погружена вся Европа. Особенно горячо в Польше. Продолжение польской темы в политическом стендапе Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Погладишь коту шкуру, а он хвост задерет. По-русски это звучит привычнее: палец в рот не клади – руку откусит. Именно эта пословица лучше всего характеризует историческое поведение Варшавы. Зрители писали и просили: расскажите о Польше. Заказ выполнен. Польский след настолько заметен в хождениях белорусов, заблудившихся эмоциями и мозгами в трех Telegram-каналах, что еще чуть-чуть и прорежется: Jeszcze Polska nie zginęła. Но история этой песни, как и геополитических амбиций Варшавы, – хитрость, ложь и предательство соседей. В студии ярый ябатька и прикорытник Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой:

Telegram-каналы невероятных и знакомые с погонами сокрушаются – давно я шарики не лопал. Чего-нибудь эпатажного хочется. Добро. Сегодня я буду сгибать несгибаемую Польшу. На карте. Любит же Варшава считать себя козырем в геополитической партии США. Может, и козырек. Шестерка. И она бита. Хотя кропленых карт в этой партии достаточно. Раздевала своих соседей Варшава постепенно. Начнем с начала, с любимого многими невероятными ВКЛ. Свои границы и самостоятельность оно утратило, как только вошло в союз с короной. Сначала Ягайло предал веру и своих подданных. А по легенде, корону из Ватикана для Витовта – внимание – «скрали» именно польские аристократы. Такая вот иезуитская тактика была, есть и, наверное, останется у наших соседей. Костел точно ввергли в политические интриги. «Скрали» у местечка Шерешево, что в Беловежской пуще. Кстати, именно паны занимались нещадным истреблением нашей пущи. Именно по нашу сторону. Говорят, до сих пор в Букингемском дворце паркет из нашей древесины. Пуща беднела, варшавская аристократия наживалась.

Евгений Пустовой:

Затем вообще ничего легендарного, лишь алчность и предательство. Взамен на шляхетские вольности – государственность. Брестская уния, и так называемая белорусская шляхта после Брестской унии вся с польскими фамилиями. Выбор был невелик: либо ты становишься католиком, а значит поляком, либо тебя топят в крови. Как все повторяется. Современный аристократ Латушко пригрел свою белую кость под солнцем ясновельможной Польши. И иже с ним самозванцы КС, Лжедмитрии современности. Только те очень плохо кончили. А наши беглецы готовы торговать интересами страны как челночники «Ропой» или сигаретами. Только вот время это прошло, а амбиции остались – желание легкого хлеба в союзе с Варшавой.