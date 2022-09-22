«Не Президент, не лидер, а Батька». Как реагировали на Лукашенко в Самарканде?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Евгений был в Самарканде, видел, как встречали Президента, как с ним общались, что говорили в кулуарах. Не выдавая государственных тайн. В принципе, то, что президенты обсуждают за закрытыми дверями, не слышит никто и никогда. Но сама атмосфера, как было? Как Президент туда прилетел и как большой Восток к нему относится?
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Во-первых, отношение к Беларуси. Понятно, там государство ценят по людям и по их лидерам. К белорусам всегда так трепетно относятся. Узбекистан – это вообще очень гостеприимное государство, очень похоже на Беларусь. Потому что там тоже очень много культур, много национальностей. И они так... Не хочу слово «толерантно» – оно вредное.
Григорий Азаренок:
Ремарка. Всегда говорю: слово «толерантность» нужно убрать из нашего словаря. Это неспособность организма к сопротивлению болезни. Это когда организм нормально относится к болезни. К болезни нормально относиться нельзя.
Евгений Пустовой:
Во-первых, относятся очень хорошо к Беларуси. За день до встречи глава государства пошел порубить дров, согреть своей теплотой и заботой замерзающий Запад. Так вот, ко мне подходили, зная, что я из Беларуси, говорили: смотрите, смотрите, ваш Батька рубит дрова. Второе, коллеги из разных стран, даже не спрашивал, начали: о, Батька. Когда глава государства начал выступать на саммите: Батька, Батька… Такая гордость: не Президент, не лидер, а Батька. Для них он тоже Батька, потому что они видят, какое у него отношение к белорусам и вообще к человечности. Этот визит назывался в рамках протокола «рабочим визитом». То есть президентов скромно должны были встречать и так далее. Но с такой помпезностью, с таким размахом встречали, как будто это государственный визит. То есть это сама высшая степень приема, рота почетного караула. Не красная, а зеленая, даже немного голубоватая ковровая дорожка. Это говорит о том, что у них символ зелени, символ жизни, символ гармонии с природой. Потом кортеж, эскорт мотоциклистов и вертолет в сопровождении. Вы думаете – это безопасность? Но, скорее всего, уважение.
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