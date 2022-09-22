«Не Президент, не лидер, а Батька». Как реагировали на Лукашенко в Самарканде?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Евгений был в Самарканде, видел, как встречали Президента, как с ним общались, что говорили в кулуарах. Не выдавая государственных тайн. В принципе, то, что президенты обсуждают за закрытыми дверями, не слышит никто и никогда. Но сама атмосфера, как было? Как Президент туда прилетел и как большой Восток к нему относится?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Во-первых, отношение к Беларуси. Понятно, там государство ценят по людям и по их лидерам. К белорусам всегда так трепетно относятся. Узбекистан – это вообще очень гостеприимное государство, очень похоже на Беларусь. Потому что там тоже очень много культур, много национальностей. И они так... Не хочу слово «толерантно» – оно вредное. Григорий Азаренок:

Ремарка. Всегда говорю: слово «толерантность» нужно убрать из нашего словаря. Это неспособность организма к сопротивлению болезни. Это когда организм нормально относится к болезни. К болезни нормально относиться нельзя.