ШОС – это уже организация на уровне ОБСЕ. И всё благодаря Беларуси?

Петр Петровский, политолог:

Во-первых, Иран – жертва американской гегемонии. Во-вторых, Иран – это таран против системы западного колониализма. Он стоит с 1979 года под санкциями. Он создал собственную, самобытную, она может нравиться, не нравиться, но самостоятельную систему ценностей, политическую систему, цивилизационную систему, хоть я не очень люблю этот термин. Более того, он проводит суверенную и независимую политику. Иран сегодня стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. ШОС после того, как Беларусь подала заявку туда, стало совершенно новой организацией. Это теперь не какая-то региональная организация. Я напомню, что ШОС создавалась как организация, которая должна была и была призвана решить вопрос безопасности вокруг Афганистана. А сегодня ШОС – это уже новая организация. Это организация на уровне ОБСЕ. Это организация, в которую входят страны с половиной населения мира и с 25 % ВВП мира. Иран… То, что он стал полноправным членом ШОС, а я надеюсь, что на следующий год и Беларусь, и Турция станут, и другие страны из Африки, из Латинской Америки, из Европы начнут подтягиваться. Я думаю, что и Сербия может в ШОС вступить. И Венгрия может в ШОС вступить. Это будет фундаментальная альтернатива даже тому ООН, куда уже пытаются не выдавать визы.

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