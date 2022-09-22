Литовские пограничники выбросили россиянина на проезжую часть возле белорусской границы и ударили ногой

На видеокамеры попал момент, как представители литовского пограничного ведомства подвозят мужчину к границе с Беларусью, вытаскивают его из машины и бросают на дорогу, сопроводив напоследок парой ударов ногой. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что таким образом литовская сторона избавилась от гражданина России. Сообщается также, что в связи с инцидентом на некоторое время заблокированным оказался въезд транспорта на территорию нашей страны.