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Литовские пограничники выбросили россиянина на проезжую часть возле белорусской границы и ударили ногой

22 сентября 2022 16:59
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Литва выбрасывает людей на проезжую часть прямо в пунктах пропуска. Очередной вопиющий случай произошел 20 сентября в «Привалке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские пограничники выбросили россиянина на проезжую часть возле белорусской границы и ударили ногой-1

На видеокамеры попал момент, как представители литовского пограничного ведомства подвозят мужчину к границе с Беларусью, вытаскивают его из машины и бросают на дорогу, сопроводив напоследок парой ударов ногой. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что таким образом литовская сторона избавилась от гражданина России. Сообщается также, что в связи с инцидентом на некоторое время заблокированным оказался въезд транспорта на территорию нашей страны.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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