И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?

Новости Беларуси. Провести день без своих авто и получить взамен бесплатный проезд в общественном транспорте. 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже традиционно, с 2016 года, итогом акции станет эксперимент по измерению уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Минска. Нужно сказать, что по его результатам ежегодно устанавливается снижение вредных соединений. Об особенностях проведения экологической акции в белорусской столице расскажет Глеб Прокофьев.

В Минске день без автомобиля начался с велопробега. Среди тех кто этим ранним утром сел за руль двухколесного транспорта – Елена Липинская. Она вместе со своими коллегами, судебными исполнителями, присоединилась к масштабной акции «На работу на велосипеде».

Немало здесь велосипедистов, которые уже не в первый раз участвуют в праздничном велопробеге. Виктор уже традиционно, каждый год 22 сентября, вместе с другими минчанами мчит по столичным улицам. Мужчина пожелал, чтобы такие мероприятия проводили чаще.

Виктор Тишкевич, участник велопробега:

Это здорово, что такое мероприятие придумали. Это и чистый воздух, и, опять-таки, хороший пример другим людям. Сегодня свои авто на велосипеды сменили более сотни руководителей и специалистов Мингорисполкома, администраций районов столицы, а также ведомств и различных организаций. Старт массовому пробегу дали на парковке отеля «Аква-Минск». Путь велосипедисты держали к площади Победы. Велопробег стал финальным мероприятием недели мобильности в столице. Подробности здесь. На маршруте велопробега можно было и подкрепиться: утром в столице на четырех точках бесплатно угощали фруктами. Также организаторы раздавали фликеры и информационные буклеты. Подарки получили не только участники велопробега, но все те, кто делает ставку на экологически чистый вид транспорта.

Михаил Шайдулин:

То, что подкармливают, это прикольно. Но, вообще, я каждый день катаюсь на велосипеде. Было бы неплохо, если бы каждый день подкармливали.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Еще один бонус для тех, кто сегодня отказался сесть за руль своего авто. Автовладельцы в столице могут ездить в метро и на общественном транспорте бесплатно. Вместо билета необходимо предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Также сегодня предоставляется скидка на аренду шеринговых велосипедов и электросамокатов.