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И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?

22 сентября 2022 16:15
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Новости Беларуси. Провести день без своих авто и получить взамен бесплатный проезд в общественном транспорте. 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже традиционно, с 2016 года, итогом акции станет эксперимент по измерению уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Минска. Нужно сказать, что по его результатам ежегодно устанавливается снижение вредных соединений.

Об особенностях проведения экологической акции в белорусской столице расскажет Глеб Прокофьев.

И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?-1

В Минске день без автомобиля начался с велопробега. Среди тех кто этим ранним утром сел за руль двухколесного транспорта – Елена Липинская. Она вместе со своими коллегами, судебными исполнителями, присоединилась к масштабной акции «На работу на велосипеде».

И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?-4

Немало здесь велосипедистов, которые уже не в первый раз участвуют в праздничном велопробеге. Виктор уже традиционно, каждый год 22 сентября, вместе с другими минчанами мчит по столичным улицам. Мужчина пожелал, чтобы такие мероприятия проводили чаще.

И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?-7

Виктор Тишкевич, участник велопробега:
Это здорово, что такое мероприятие придумали. Это и чистый воздух, и, опять-таки, хороший пример другим людям.

Сегодня свои авто на велосипеды сменили более сотни руководителей и специалистов Мингорисполкома, администраций районов столицы, а также ведомств и различных организаций. Старт массовому пробегу дали на парковке отеля «Аква-Минск». Путь велосипедисты держали к площади Победы.

Велопробег стал финальным мероприятием недели мобильности в столице. Подробности здесь.

На маршруте велопробега можно было и подкрепиться: утром в столице на четырех точках бесплатно угощали фруктами. Также организаторы раздавали фликеры и информационные буклеты. Подарки получили не только участники велопробега, но все те, кто делает ставку на экологически чистый вид транспорта.

И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?-10

Михаил Шайдулин:
То, что подкармливают, это прикольно. Но, вообще, я каждый день катаюсь на велосипеде. Было бы неплохо, если бы каждый день подкармливали.

И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?-13

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Еще один бонус для тех, кто сегодня отказался сесть за руль своего авто. Автовладельцы в столице могут ездить в метро и на общественном транспорте бесплатно. Вместо билета необходимо предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Также сегодня предоставляется скидка на аренду шеринговых велосипедов и электросамокатов.

И чистый воздух, и хороший пример. Чем запомнился Всемирный день без автомобиля в Минске?-16

А те, кто все же сел сегодня за руль своего авто, должны ознакомиться с обновленным законом о дорожном движении, который сегодня вступил в силу. Новшеств, кстати, там немало. Так, одна из поправок позволяет сдать экзамен в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат». После чего в водительском удостоверении сделают специальную отметку и сесть за руль машины с «механикой» будет нельзя. Также теперь можно получить международное водительское удостоверение.

В Беларуси вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Подробности здесь.

Как отметили в Госавтоинспекции, все эти поправки нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения.

# Экология # общество # Глеб Прокофьев # Виктор Тишкевич # Михаил Шайдулин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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