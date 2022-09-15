Какую роль играет ШОС на мировой арене и чем это поможет Беларуси? Ответил политолог

Игорь Шестаков, политолог, директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» (Кыргызстан):

Значимость данной организации носит с учетом той мировой геополитической ситуации, экономической, безусловно, стратегический характер, поскольку, как известно, США в лице нынешнего руководства выступают за продолжение однополярного мира. Поэтому именно ШОС может стать тем фундаментом на мировой арене по сохранению многополярного мира, чтобы у нас не было единого мирового жандарма со штаб-квартирой в Вашингтоне. Этот момент будет одним из ключевых, тем более в ШОС, в Самарканде будут добавляться новые игроки, в том числе и Республика Беларусь. Думаю, что появление новых государств, которые тоже выступают за самодостаточность во внешней политике и независимость, придаст еще больший вес ШОСу, потому что население стран этой организации составляет более 3 миллиардов человек. Это половина земного шара. И страны, которые туда входят, такие, как Китай, Индия, Россия, они играют значимую роль в формировании мировой экономической платформы. Поэтому значение очень важное нынешнего саммита, и он станет вам в определенной степени историческим.

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