Министерство образования утвердило график вступительной кампании-2026. Постановление определяет сроки подачи документов, проведения испытаний и зачисления в вузы. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной период приема документов на общее и специальное высшее образование – с 12 по 17 июля.

Для направлений «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда», а также для всех специальностей силовых вузов – сроки продлены до 19 июля. Для заочной формы в сельскохозяйственных вузах документы будут принимать с 15 ноября по 5 декабря. Отдельные сроки предусмотрены для тех, кто поступает на платной основе без вступительных испытаний. Для выпускников профильных классов, воспитанников Национального детского технопарка и победителей университетских олимпиад установлено свое окно – с 12 по 14 июля.

А те, кто прошел программу «Школа управления» Академии управления, подают документы раньше – с 27 июня по 1 июля. Вступительные испытания стартуют 18 июля. График зачисления также расписан поэтапно. Постановление определяет и порядок дополнительного набора, а также сроки вступительной кампании для иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Украины, прибывших в Беларусь для оформления проживания.