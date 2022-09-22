МТЗ нарастил экспорт, МАЗ создаёт антисанкционную технику. Как дела у флагманов белорусской промышленности?

Новости Беларуси. МТЗ нарастил экспорт практически на четверть, МАЗ создал антисанкционную линейку техники, «Амкодор» локализовал автокомпоненты до 70 %. Белорусские машиностроители держат марку даже под санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импортозамещение в отрасли – задача, поставленная главой государства. Президент не раз подчеркивал: санкционные времена отечественному машиностроению позволит пережить только собственная расторопность и технические компетенции. Инспектируя ситуацию в отрасли три месяца назад, Александр Лукашенко посоветовал Минпрому не упускать такой экономический шанс. Лукашенко на «Бобруйскагромаше»: есть руководитель – будет работа, разумных людей достаточно. Читайте здесь.

В преддверии профессионального праздника топ-менеджеры промышленных флагманов рассказали, как обстоят дела в цехах. Многие отечественные компании под экономическими ограничениями находятся не первый год. Несмотря на это, производителям удается не снижать уровень производства и постепенно замещать импортные компоненты собственными разработками.

Александр Игнатюк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ»:

Мы уже вышли на так называемую технологическую независимость от санкций. Создана полная линейка техники антисанкционная, с комплектующими, замещенными на производстве Беларуси, России и дружественных стран. Если брать среднемесячный объем выпуска в первом полугодии 2021 года, когда еще санкций не было, и среднемесячный объем выпуска в первом полугодии 2022 года, то пусть на немного, но мы добавляем.

Денис Бакей, генеральный директор ООО «Амкодор-Маш» – управляющая компания холдинга»:

Основной упор на компоненты, благодаря этому и выстроены правильно стратегии. 70% того, что сегодня находится в нашей продукции, выпускаем мы сами. Готовы заместить всех западных производителей, которые ушли из Российской Федерации, и наши партнеры, конечно, это видят.