МТЗ нарастил экспорт, МАЗ создаёт антисанкционную технику. Как дела у флагманов белорусской промышленности?
Новости Беларуси. МТЗ нарастил экспорт практически на четверть, МАЗ создал антисанкционную линейку техники, «Амкодор» локализовал автокомпоненты до 70 %. Белорусские машиностроители держат марку даже под санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Импортозамещение в отрасли – задача, поставленная главой государства. Президент не раз подчеркивал: санкционные времена отечественному машиностроению позволит пережить только собственная расторопность и технические компетенции. Инспектируя ситуацию в отрасли три месяца назад, Александр Лукашенко посоветовал Минпрому не упускать такой экономический шанс.
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В преддверии профессионального праздника топ-менеджеры промышленных флагманов рассказали, как обстоят дела в цехах. Многие отечественные компании под экономическими ограничениями находятся не первый год. Несмотря на это, производителям удается не снижать уровень производства и постепенно замещать импортные компоненты собственными разработками.
Александр Игнатюк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ»:
Мы уже вышли на так называемую технологическую независимость от санкций. Создана полная линейка техники антисанкционная, с комплектующими, замещенными на производстве Беларуси, России и дружественных стран. Если брать среднемесячный объем выпуска в первом полугодии 2021 года, когда еще санкций не было, и среднемесячный объем выпуска в первом полугодии 2022 года, то пусть на немного, но мы добавляем.
Денис Бакей, генеральный директор ООО «Амкодор-Маш» – управляющая компания холдинга»:
Основной упор на компоненты, благодаря этому и выстроены правильно стратегии. 70% того, что сегодня находится в нашей продукции, выпускаем мы сами. Готовы заместить всех западных производителей, которые ушли из Российской Федерации, и наши партнеры, конечно, это видят.
Не испытывает критических сложностей с импортными комплектующими и БелАЗ. По словам генерального конструктора, практически все необходимые компоненты для своих самосвалов компания теперь может приобрести у белорусских и российских производителей. Причем в качестве они не уступают зарубежным аналогам.