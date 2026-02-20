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Трамп продлил на год санкции США против РФ из-за ситуации в Украине

20 февраля 2026 07:40
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Трамп продлил на год санкции США против РФ из-за ситуации в Украине-0

Американский лидер Дональд Трамп продлил действие санкций против России еще на год. Соответствующее распоряжение было опубликовано в Федеральном реестре. Об этом пишет РИА Новости.

«Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране», – говорится в тексте указа.

В документе говорится, что санкции остаются в силе в связи с продолжением действия чрезвычайного положения, введенного из-за конфликта в Украине. США продолжают рассматривать эту сложившуюся ситуацию как нестандартную и представляющую чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

Фото: pixabay

# Международная политика

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