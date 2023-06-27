Подготовка к «Славянскому базару» на финишной прямой. Что рассказал Игорь Петришенко?

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» готовится принять гостей и участников Международного фестиваля искусств. Праздник пройдет с 13 по 16 июля, отдельные события запланированы на 12 и 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре прошло заседание оргкомитета творческого форума. Участники обсудили проблемные вопросы в организации и оценили подготовку объектов инфраструктуры к приему большого количества зрителей и гостей фестиваля. На заседании в Витебске также говорили о финансировании фестиваля, привлечении безвозмездной спонсорской помощи и реализации билетов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Международный фестиваль «Славянский базар» – это наш бренд, мы всячески его развиваем, от года к году прирастаем новыми проектами, интересными. Артистами, которые популяризируют славянское искусство, славянскую песню.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Порядка трех десятков стран уже заявились на участие в фестивале. Более 5 тысяч участников для аккредитации мы ожидаем. Нельзя сказать – новые страны для фестиваля, потому что за всю историю более 85 стран побывало. Но в этом году по-новому открывается наш Африканский континент. Это не только творческие коллективы, это и член жюри. Мы из Зимбабве ждем члена жюри, популярного исполнителя этой страны. И это говорит о том, что славянская культура шагает все дальше и дальше. И что для культуры славянской нет ни границ, ни преград.