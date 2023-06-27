«Пригожин действительно сегодня в Беларуси». Лукашенко рассказал об обещаниях Путина во время переговоров

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такую мысль высказал Президент Беларуси после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы будем защищать Москву». Лукашенко рассказал, о чем ему удалось договориться с Пригожиным

Александр Лукашенко в деталях, практически по минутам приводит хронологию переговоров с Пригожиным. Публично об этом не говорили, и знал это исключительно узкий круг людей. В информпространстве лишь мелькали заявления российских губернаторов о том, что ЧВК «Вагнер» замечена то в одной, то в другой области. Все ближе и ближе к Москве. Все ближе и ближе черта, за которой непоправимое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: «Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, – все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду». Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я вам клянусь, что этого не будет. Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов переговоров. Я свою позицию высказал. Больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил. Советовался, предлагал и прочее. Когда он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от Президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду». Я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое». Я говорю: «Вот ты представляешь, я – Президент. Ты у меня министр обороны. И какой-то бандит…» – «Я не бандит». – «Я говорю к примеру: какой-то бандит требует отдать Хренина с Гулевичем. Я на это никогда не пойду. Сам погибну, но не пойду». – «Да, я понимаю». - «Раз понимаешь, давай действовать».