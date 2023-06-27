«Пригожин действительно сегодня в Беларуси». Лукашенко рассказал об обещаниях Путина во время переговоров
Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такую мысль высказал Президент Беларуси после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мы будем защищать Москву». Лукашенко рассказал, о чем ему удалось договориться с Пригожиным
Александр Лукашенко в деталях, практически по минутам приводит хронологию переговоров с Пригожиным. Публично об этом не говорили, и знал это исключительно узкий круг людей. В информпространстве лишь мелькали заявления российских губернаторов о том, что ЧВК «Вагнер» замечена то в одной, то в другой области. Все ближе и ближе к Москве. Все ближе и ближе черта, за которой непоправимое.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: «Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, – все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду». Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я вам клянусь, что этого не будет. Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов переговоров. Я свою позицию высказал. Больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил. Советовался, предлагал и прочее. Когда он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от Президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду». Я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое». Я говорю: «Вот ты представляешь, я – Президент. Ты у меня министр обороны. И какой-то бандит…» – «Я не бандит». – «Я говорю к примеру: какой-то бандит требует отдать Хренина с Гулевичем. Я на это никогда не пойду. Сам погибну, но не пойду». – «Да, я понимаю». - «Раз понимаешь, давай действовать».
В 11 мы разговаривали, и в пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: «Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но... Что мне делать? Останавливаемся – они начнут нас мочить». Я говорю: «Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя. Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной». – «Да, я вам верю. Я верю». – «Хорошо, в этом направлении будем действовать». К вечеру мы подошли к окончанию переговоров. Я торопился, потому что в 200 километров до Москвы (я знал, меня Бортников проинформировал) уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все: и в Кремле, и возле Кремля. Это было, я думаю, тысяч 10 обороняющихся. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте (а это как раз было под 200 километров до Москвы), прольется кровь. И тогда все. Я говорю: «Хорошо. Бортников этим занимается. Тебе надо с ним связаться». – «Он не берет трубку». – «Возьмет. Через 20 минут звони». Попросил Ивана Станиславовича: срочно найди Бортникова, пусть мне позвонит. Он позвонил. Я говорю: «Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин». У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю: «Слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились». Они переговорили. Он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря.
Гарантии безопасности, как он вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет. Но, как Хренин говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен. Разговаривай с ними.
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