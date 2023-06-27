«Наши беглые в осадке: «Беда, опять Батька выиграл». Лукашенко о реакции на переговоры с Пригожиным

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такую мысль высказал Президент Беларуси после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина Естественно, за развитием событий пристально следили на Западе. Едва ли там ожидали такой развязки. Судя по тому, что обсуждают в СМИ, она напрягает и пугает их больше, чем то, что было до. Что ж, нам это на руку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши беглые в осадке: «Беда, опять Батька выиграл (не знаю, в чем я выиграл), все, нам труба…!» Жаль, что мы не можем опубликовать все эти рассуждения. А то ж заявления уже начали делать и так далее. Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) «Вагнер» будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы. Вот еще одно заявление: очередная миссия по заданию Кремля. Он у нас по заданию Кремля, в ходе которого может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.