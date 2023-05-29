«Не может быть объединения, союза только ради денег, без высоких целей». Дзермант назвал миссию ЕАЭС

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На днях в Москве состоялись Евразийский экономический форум и заседание Высшего совета Евразийского экономического союза, то есть встреча лидеров стран – участниц ЕАЭС. И там прозвучало очень много интересного, связанного с перспективами нашей евразийской интеграции. Во-первых, президент Беларуси обозначил наше видение развития союза и приобретения им настоящей геоэкономической и геополитической субъектности. Лукашенко: «Хотел бы предостеречь всех нас от излишнего увлечения стратегическим планированием». Подробнее.

Алексей Дзермант:

Как бы ни пытались оппоненты евразийской интеграции похоронить этот проект, но он не просто существует, но и развивается, обеспечивает нашим странам стабильные рынки и экономический рост. Без этого союза в условиях жестких западных санкций нам было бы гораздо тяжелее. Евразийство, евразийская интеграция – это не просто теоретическая конструкция. Это реальность и практика объединения экономик тех стран, кто некогда входил в Советский Союз и понял необходимость общего экономического контура, особенно в ситуации, когда мы находимся между двумя гигантами: Китаем и Европейским союзом.

Да, внутри этого Евразийского союза существует более тесные интеграционные связи между Беларусью и Россией в форме Союзного государства, превосходящие чистую экономику, они охватывают еще и политическую, военную и гуманитарную сферы. На это, кстати, обратил внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» – Токаев высказался о Союзном государстве.

Алексей Дзермант:

Действительно, сейчас у нас с Россией и одно ядерное на двоих. И это в настоящее время важнейший фактор обеспечения нашего суверенитета и безопасности. В этом смысле союз Беларуси и России может быть примером и ориентиром для других стран Евразийского союза. Содержание евразийской интеграции можно и нужно наполнять не только сугубо экономической повесткой, но и другой, связанной со всеми сферами нашей жизни. Материя не может быть живой без духа. Эти мысли озвучил и президент России Владимир Путин, когда предложил реализовать в ЕАЭС еще одну свободу – свободу развития знаний, то есть воплотить в союзе общую стратегию в науке, культуре и образовании.

Владимир Путин, президент России:

Хотел бы также обозначить новое и, как представляется, многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным четырем свободам (передвижения товаров и услуг, финансов и человеческого капитала) в рамках ЕврАзЭС пятую – свободу знаний. Которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления.

Алексей Дзермант:

И это все нужно для того, чтобы в нашем союзе формировалась общая евразийская идеология и идентичность, чтобы мы не отчуждались, а сближались друг с другом, поскольку только экономика не может быть гарантией того, что наше союзничество будет крепким и длительным. Поэтому нам не обойтись без обращения к образовательной и культурно-гуманитарной проблематике. Мы прекрасно видим, как через мировоззрение, через историческую память у нас пытаются вырастить националистические настроения и межнациональный антагонизм, который сделает невозможным не только интеграцию и союзничество, но даже нормальные добрососедские отношения. Вновь и вновь мы можем указать на антипример Украины, с которой изначально тоже были тесные экономические отношения, разрушенные в результате деструктивного воздействия на сознание украинских элит и значительной части населения. С идеологическим, культурно-гуманитарным содержанием евразийской интеграции мы запаздываем, это надо было делать еще позавчера, но лучше поздно, чем никогда. Беларусь, кстати, поддерживает расширение функционала институтов, которые непосредственно занимаются этой интеграцией. И нужно терпеливо убеждать наших союзников, что это необходимо делать, что никакой угрозы их суверенитету в этом нет.