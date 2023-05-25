Лукашенко: «Хотел бы предостеречь всех нас от излишнего увлечения стратегическим планированием»

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу подчеркнуть, что при подготовке актуальных стратегических документов наш союз может представлять интерес, опыт реализации некоторых инициатив, нашему союзу это важно, на уровне нашего Союзного государства, Беларуси и России, о котором так много говорил вчера на форуме президент Казахстана. Вместе с тем хотел бы предостеречь всех нас от излишнего увлечения стратегическим планированием. Это мы умеем делать, это просто. По крайней мере, эта полезная работа не должна отменять или подменять практическую деятельность по реализации целей и задач договора о ЕАЭС, который ведется государствами-членами и комиссией уже сейчас. В общем, накопилась масса конкретных вопросов, которые надо снимать. Они на поверхности. Уважаемые коллеги, убежден, что совместными усилиями нам в полной мере удастся реализовать потенциал союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира.

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