«Такое условное спокойствие очень опасно». От какой ошибки психолог предостерегает родителей?
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы и в семье не можем до конца разобраться, каким образом дети пользуются интернетом. Ты приходишь – в компьютере все хорошо, в истории все хорошо, телефон посмотрел – все хорошо в интернете, а в итоге оказывается, что есть зеркальная страничка в социальных сетях, где совершенно другая жизнь.
Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Может быть, параллельно надо работать и над контентом, который мы должны детям доносить? Потому что все время запрещать… Конечно, есть родительский контроль, и родители должны уделять этому внимание. Почему мы не так активны в TikTok? Почему в социальных сетях не активны с нашим контентом?
Кирилл Казаков:
Почему? Я вам скажу, что TikTok – это самая быстрорастущая соцсеть в Беларуси.
Марина Ильина:
Надо пользоваться и доносить ту информацию, которую мы хотим, до детей.
Алена Сырова, СТВ:
Но все равно дети будут искать контент по их интересам. Я думаю, что ребят, которые следят за известными блогерами, куда больше, чем тех, которые будут изучать, какие птички живут в лесах Беларуси.
Кирилл Казаков:
В некоторых кругах школьников Милана Хаметова намного популярнее кого угодно, к кому мы больше питаем внимание.
Алена Сырова:
Суть в том, что мы либо должны идти на поводу у трендов и моды, созданных не нами, и пытаться догнать уходящие от нас вагоны, либо пытаться делать то, что мы можем на своем уровне. Когда мы говорим очень часто об образовании и идеологии, всегда упираемся в один и тот же вопрос: кто первичен – педагоги или родители? Чья ответственность в данном случае выше и больше?
Марина Ильина:
Я бы не разделяла такую ответственность. Иногда педагог может сделать больше, чем родитель, у него влияния больше может быть. Это зависит и от родителей. Конечно, мы говорим 50/50, как и время, которое ребенок проводит в школе и семье. Но мы же понимаем, что у педагогов есть образование – психологическое, педагогическое, то есть они знают, как можно влиять. Я думаю, что здесь еще нужно говорить о том, что мы сегодня детям должны предложить больше, чем школьный курс и школьную программу. Дополнительное образование. Если мы ребенка сможем погрузить в какое-то интересное дело… Да, не всех, но давайте пытаться предлагать им кружки, секции. Дети, может быть, с большей радостью отвлекутся от гаджетов. Но понимаем тоже, что гаджеты – это сегодняшняя реалия.
Кирилл Казаков:
Гаджеты, говорят, это новые наркотики. Я не нахожусь на стороне тех, кто говорит, что интернет нужно запретить. Но все же какое-то регулирование с точки зрения родителей необходимо?
Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:
Абсолютно.
Кирилл Казаков:
Как ребенка убедить в том, что это смотреть нужно, а это – нет? А если смотреть, то какое-то время?
Валентина Солодухо:
Мы поднимаем очень важную тему о единстве. Единство школы, единство семьи, правоохранительных органов. И каждый может внести определенную лепту в то, чтобы наши дети были счастливые, здоровые и находились в безопасной среде, в том числе и в соцсетях. Есть норма проведения времени в интернете. В любом случае это зависит, конечно, от возраста. Пожалуйста, вспомните, когда вы были в последний раз в транспорте. Припомните картину, что мы видим, когда заходит мама с маленьким ребенком? Он начинает ее расспрашивать: «А это что? А это что?» И что делает мама? Она дает ему в руки гаджет: «На тебе телефончик». Он сам уже нажимает на кнопочки и счастливый, довольный что-то там ищет. Мне хочется подойти, этот телефон забрать и отдать маме обратно – у меня такая реакция. Есть границы. Маленькие дети – вообще полчаса в день, дети постарше – два-три часа в день, в зависимости от возраста. И опять мы возвращаемся к очень простой вещи. Родителям часто бывает очень удобно. Знаете, в каком вопросе? «А мой ребенок дома. Он не пошел на улицу, он не пошел в компанию».
Алена Сырова:
Дядя с конфеткой никуда не заманит.
Валентина Солодухо:
Он дома, и такое условное спокойствие очень опасно. Он дома, и мне от этого легче как родителю, и поэтому сидит он там, и пусть сидит.
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