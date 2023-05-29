«Такое условное спокойствие очень опасно». От какой ошибки психолог предостерегает родителей?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы и в семье не можем до конца разобраться, каким образом дети пользуются интернетом. Ты приходишь – в компьютере все хорошо, в истории все хорошо, телефон посмотрел – все хорошо в интернете, а в итоге оказывается, что есть зеркальная страничка в социальных сетях, где совершенно другая жизнь. Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Может быть, параллельно надо работать и над контентом, который мы должны детям доносить? Потому что все время запрещать… Конечно, есть родительский контроль, и родители должны уделять этому внимание. Почему мы не так активны в TikTok? Почему в социальных сетях не активны с нашим контентом? Кирилл Казаков:

Почему? Я вам скажу, что TikTok – это самая быстрорастущая соцсеть в Беларуси. Марина Ильина:

Надо пользоваться и доносить ту информацию, которую мы хотим, до детей.

Алена Сырова, СТВ:

Но все равно дети будут искать контент по их интересам. Я думаю, что ребят, которые следят за известными блогерами, куда больше, чем тех, которые будут изучать, какие птички живут в лесах Беларуси. Кирилл Казаков:

В некоторых кругах школьников Милана Хаметова намного популярнее кого угодно, к кому мы больше питаем внимание. Алена Сырова:

Суть в том, что мы либо должны идти на поводу у трендов и моды, созданных не нами, и пытаться догнать уходящие от нас вагоны, либо пытаться делать то, что мы можем на своем уровне. Когда мы говорим очень часто об образовании и идеологии, всегда упираемся в один и тот же вопрос: кто первичен – педагоги или родители? Чья ответственность в данном случае выше и больше?

Марина Ильина:

Я бы не разделяла такую ответственность. Иногда педагог может сделать больше, чем родитель, у него влияния больше может быть. Это зависит и от родителей. Конечно, мы говорим 50/50, как и время, которое ребенок проводит в школе и семье. Но мы же понимаем, что у педагогов есть образование – психологическое, педагогическое, то есть они знают, как можно влиять. Я думаю, что здесь еще нужно говорить о том, что мы сегодня детям должны предложить больше, чем школьный курс и школьную программу. Дополнительное образование. Если мы ребенка сможем погрузить в какое-то интересное дело… Да, не всех, но давайте пытаться предлагать им кружки, секции. Дети, может быть, с большей радостью отвлекутся от гаджетов. Но понимаем тоже, что гаджеты – это сегодняшняя реалия. Кирилл Казаков:

Гаджеты, говорят, это новые наркотики. Я не нахожусь на стороне тех, кто говорит, что интернет нужно запретить. Но все же какое-то регулирование с точки зрения родителей необходимо? Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:

Абсолютно. Кирилл Казаков:

Как ребенка убедить в том, что это смотреть нужно, а это – нет? А если смотреть, то какое-то время?