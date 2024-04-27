«Не космос ли все наши достижения?» Реальные денежные доходы белорусов увеличились в 10 раз
О необходимости выстраивания конструктивного международного диалога и равноправного сотрудничества, которые могут стать основой для динамичного развития государств, много говорили на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашей стране есть что предложить зарубежным партнерам. С момента обретения независимости Беларусь кардинально изменила свой социальный статус. Из группы стран с низким уровнем человеческого развития переместилась в список с очень высоким, где уверенно занимает позицию уже 11 лет.
Лукашенко: после 2020 года мы стали сильнее, оценили, что могли потерять.
В Беларуси в полной мере решены вопросы продовольственной безопасности. Уровень самообеспеченности молоком – свыше 260 %. Этого хватит, чтобы накормить 2,5 Беларуси. Мы достигли значительных успехов в вопросе обеспечения энергетической независимости. Строительство БелАЭС стало решением многих задач: развития электротранспорта, возведения электродомов, сокращения выбросов парниковых газов на 7 миллионов тонн. Уровень жизни населения значительно вырос – качественная медицинская помощь доступна каждому, а реальные денежные доходы увеличились в 10 раз. Как неоднократно подчеркивал глава государства, люди – самое ценное, что у нас есть. Сегодня мы высокоинтеллектуальная нация и наши товары, разработки пользуются спросом во всем мире.
Лукашенко: в 2020-м украинская тема могла стать нашей реальностью, но мы оказались сильнее. Подробности.
С учетом напряженной геополитической ситуации (на наших рубежах сконцентрировано по меньшей мере 20 тысяч военнослужащих НАТО) вопросы безопасности на ВНС обсуждали широко. Один из важнейших выводов, который стоит сделать недружественным странам: наше миролюбие не пацифизм. Да, Беларусь нацелена на созидание и мир – это закреплено в Военной доктрине и Концепции национальной безопасности, но если возникнет необходимость, мы полны решимости противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб, предупредил глава государства.
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