«Не космос ли все наши достижения?» Реальные денежные доходы белорусов увеличились в 10 раз

О необходимости выстраивания конструктивного международного диалога и равноправного сотрудничества, которые могут стать основой для динамичного развития государств, много говорили на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашей стране есть что предложить зарубежным партнерам. С момента обретения независимости Беларусь кардинально изменила свой социальный статус. Из группы стран с низким уровнем человеческого развития переместилась в список с очень высоким, где уверенно занимает позицию уже 11 лет. Лукашенко: после 2020 года мы стали сильнее, оценили, что могли потерять.