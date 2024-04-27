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Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве

27 апреля 2024 11:25
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Более 10 тысяч поклонников двухколесного транспорта на улицах города. В Могилеве ярко и по-спортивному открыли велосезон. Масштабное событие приурочили к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве-1

Весенний велопробег уже стал доброй традицией и привлекает все больше людей. В 2024 году участников на тысячу больше, чем в прошлом. Маршрут длиной в почти 9 километров преодолели велосипедисты разных возрастов: от самых юных до пожилых. Стартовал заезд на площади Ленина.

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве-4

Здоровый образ жизни в стране – это круто, что есть такие массовые мероприятия. Это настроение.

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве-7

Велопробег, все соблюдают ЗОЖ. Я очень рад!

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве-10

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:
С хорошим настроением, бодрые, сильные духом выехали на эту трассу. Когда мы сильные духом, когда мы вместе, мы непобедимы. И это в очередной раз подтверждает наше единство, нашу силу и возможность творить все вместе.

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве-13

На финише для участников подготовили разнообразную развлекательную программу. А одно из городских предприятий представило новую вертикальную велопарковку.

# Здоровье # общество # Александр Студнев

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