Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве

Более 10 тысяч поклонников двухколесного транспорта на улицах города. В Могилеве ярко и по-спортивному открыли велосезон. Масштабное событие приурочили к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весенний велопробег уже стал доброй традицией и привлекает все больше людей. В 2024 году участников на тысячу больше, чем в прошлом. Маршрут длиной в почти 9 километров преодолели велосипедисты разных возрастов: от самых юных до пожилых. Стартовал заезд на площади Ленина.

Здоровый образ жизни в стране – это круто, что есть такие массовые мероприятия. Это настроение.

Велопробег, все соблюдают ЗОЖ. Я очень рад!

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:

С хорошим настроением, бодрые, сильные духом выехали на эту трассу. Когда мы сильные духом, когда мы вместе, мы непобедимы. И это в очередной раз подтверждает наше единство, нашу силу и возможность творить все вместе.