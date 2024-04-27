Прямой эфир

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»

27 апреля 2024 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вся страна обсуждает тезисы, прозвучавшие на Всебелоруском народном собрании. Делегаты из первых уст в своих коллективах передают информацию и атмосферу важнейшего политического события. Ведь от этой встречи во многом зависит будущее Беларуси. А будущее за молодежью.

О том, какие эмоции у молодых людей от участия в ВНС, о поддержке государства и проектах подрастающего поколения, смотрите 28 апреля в 10:00 в ток-шоу «Большой город».

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Молодежь. Полноправные участники Всебелорусского народного собрания. Какие эмоции испытывают те, кому доверили участие в будущем страны наравне с опытными профессионалами.

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Эмоции просто переполняли каждого из них.

«Время выбрало нас» – лейтмотив ВНС. А что выбирает молодежь Беларуси?

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Мы выбираем будущее и начинаем его строить прямо сейчас.

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Почему молодежь активнее всего проявляет себя в социальных и патриотических проектах?

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Они любят свою Родину. Это точно, 100%.

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

С полной уверенностью можно говорить, что это уже достойные граждане своей страны.

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Как привить детям любовь к Родине и интерес к истории?

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Мы хотели показать, что герои Беларуси настолько разные.

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-25

Талантам надо помогать. Какие проекты поддерживают одаренных детей?

Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»-28

Дети – это наш самый главный стратегический ресурс.

Молодежная политика Беларуси. По следам ВНС.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация из Египта посетила академию авиации Беларуси
27 апреля 2024 08:13

Делегация из Египта посетила академию авиации Беларуси

«Частный бизнес взял инициативу». Как проходят гастрофесты в Минске?
26 апреля 2024 20:31

«Частный бизнес взял инициативу». Как проходят гастрофесты в Минске?

Колташов: на месте Игналинской АЭС может появиться хранилище отходов, опасное для соседей
26 апреля 2024 20:14

Колташов: на месте Игналинской АЭС может появиться хранилище отходов, опасное для соседей

Какой могла быть Чернобыльская зона, если бы её законсервировали? Показываем
26 апреля 2024 20:11

Какой могла быть Чернобыльская зона, если бы её законсервировали? Показываем

Солист группы Skynet Пономарёв про «Би-2»: они для меня умерли однозначно
26 апреля 2024 20:08

Солист группы Skynet Пономарёв про «Би-2»: они для меня умерли однозначно

Солист группы Skynet: я с большим уважением отношусь к нашему лидеру. Я люблю свой народ, свою Родину
26 апреля 2024 20:03

Солист группы Skynet: я с большим уважением отношусь к нашему лидеру. Я люблю свой народ, свою Родину

«Дай бог ему здоровья, что он обратил внимание!» Работники «Красного мозырянина» вспоминают судьбоносный визит Лукашенко
26 апреля 2024 19:53

«Дай бог ему здоровья, что он обратил внимание!» Работники «Красного мозырянина» вспоминают судьбоносный визит Лукашенко

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси
26 апреля 2024 19:50

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси

Окунуться в модерн. Почему стоит побывать в ресторане отеля «Европа»?
26 апреля 2024 19:46

Окунуться в модерн. Почему стоит побывать в ресторане отеля «Европа»?

Потрясающе вкусно. Какие блюда белорусской кухни стоит попробовать?
26 апреля 2024 19:41

Потрясающе вкусно. Какие блюда белорусской кухни стоит попробовать?

Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг
26 апреля 2024 19:38

Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг

Праздник каждому – как поздравляют ветеранов в год 80-летия освобождения Беларуси?
26 апреля 2024 19:15

Праздник каждому – как поздравляют ветеранов в год 80-летия освобождения Беларуси?