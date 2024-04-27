Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»
Вся страна обсуждает тезисы, прозвучавшие на Всебелоруском народном собрании. Делегаты из первых уст в своих коллективах передают информацию и атмосферу важнейшего политического события. Ведь от этой встречи во многом зависит будущее Беларуси. А будущее за молодежью.
О том, какие эмоции у молодых людей от участия в ВНС, о поддержке государства и проектах подрастающего поколения, смотрите 28 апреля в 10:00 в ток-шоу «Большой город».
Молодежь. Полноправные участники Всебелорусского народного собрания. Какие эмоции испытывают те, кому доверили участие в будущем страны наравне с опытными профессионалами.
Эмоции просто переполняли каждого из них.
«Время выбрало нас» – лейтмотив ВНС. А что выбирает молодежь Беларуси?
Мы выбираем будущее и начинаем его строить прямо сейчас.
Почему молодежь активнее всего проявляет себя в социальных и патриотических проектах?
Они любят свою Родину. Это точно, 100%.
С полной уверенностью можно говорить, что это уже достойные граждане своей страны.
Как привить детям любовь к Родине и интерес к истории?
Мы хотели показать, что герои Беларуси настолько разные.
Талантам надо помогать. Какие проекты поддерживают одаренных детей?
Дети – это наш самый главный стратегический ресурс.
Молодежная политика Беларуси. По следам ВНС.