Молодёжная политика Беларуси – по следам ВНС. Анонс ток-шоу «Большой город»

Вся страна обсуждает тезисы, прозвучавшие на Всебелоруском народном собрании. Делегаты из первых уст в своих коллективах передают информацию и атмосферу важнейшего политического события. Ведь от этой встречи во многом зависит будущее Беларуси. А будущее за молодежью. О том, какие эмоции у молодых людей от участия в ВНС, о поддержке государства и проектах подрастающего поколения, смотрите 28 апреля в 10:00 в ток-шоу «Большой город».

Молодежь. Полноправные участники Всебелорусского народного собрания. Какие эмоции испытывают те, кому доверили участие в будущем страны наравне с опытными профессионалами.

Эмоции просто переполняли каждого из них. «Время выбрало нас» – лейтмотив ВНС. А что выбирает молодежь Беларуси?

Мы выбираем будущее и начинаем его строить прямо сейчас.

Почему молодежь активнее всего проявляет себя в социальных и патриотических проектах?

Они любят свою Родину. Это точно, 100%.

С полной уверенностью можно говорить, что это уже достойные граждане своей страны.

Как привить детям любовь к Родине и интерес к истории?

Мы хотели показать, что герои Беларуси настолько разные.

Талантам надо помогать. Какие проекты поддерживают одаренных детей?