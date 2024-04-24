Лукашенко: мы должны быть сильными, чтобы сохранить мир в своей стране!

Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис 24 апреля озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но останавливаться на достигнутом нам нельзя. То, что сегодня производится в Беларуси, выпускают десятки стран. На глобальном рынке товаров жесткая конкуренция. Потому в основе стратегии успешных продаж понятие «качество» – хорошо, но этого мало. Надо активнее внедрять в производство инновационные технологии, расширять новые линейки продуктов (с учетом актуальности), да и в целом современно подходить к работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы не хотим сидеть в окопах, то мы должны работать ответственно, каждый на своем месте, честно, напряженно. Так, как умеем. Мы уже не один раз превзошли себя во всех сферах. А в Год качества должны сделать невозможное! Сегодня как никогда важно сохранить потенциал сильного единого народа, сильной процветающей Беларуси, государства для народа – во имя мира! Этот потенциал нарабатывался десятилетиями, и не только нами. В него вложены колоссальные усилия советского поколения. У нас нет права подвести ни себя, ни тех, на чьих плечах мы создавали суверенное государство. Мы должны быть сильными, чтобы сохранить мир в своей стране, сохранить традиции, сохранить духовный стержень. Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность защитить слабых. Помочь всем, кто нуждается в нашей помощи. Мы должны быть сильными, чтобы нас слышали на международной политической арене. И наш голос звучит в мире и будет звучать.

В заключение своего выступления Президент подчеркнул, что легче не будет. Потому в это сложное и противоречивое время белорусам надо выстоять! Ведь время выбрало нас!

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