Лукашенко поздравил народ Нидерландов с национальным праздником

Уважать интересы друг друга и стремиться к мирному сосуществованию. Несмотря на беспрецедентное санкционное и политическое давление со стороны западных стран, Беларусь готова выстраивать конструктивный диалог со всеми государствами. Это не раз подчеркивал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и сегодня, 27 апреля, в своем поздравительном послании, адресованном народу Нидерландов по случаю национального праздника, глава государства отметил, что Беларусь нацелена на сохранение дружественных отношений с Королевством. Александр Лукашенко убежден, что укрепление сотрудничества в отраслях культуры, образования, туризма, спорта, сфере экономики, где страны имеют существенные достижения, поможет обеспечить потомкам безопасное будущее и перспективы для нормального развития.