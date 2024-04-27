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Лукашенко поздравил народ Нидерландов с национальным праздником

27 апреля 2024 10:39
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Уважать интересы друг друга и стремиться к мирному сосуществованию. Несмотря на беспрецедентное санкционное и политическое давление со стороны западных стран, Беларусь готова выстраивать конструктивный диалог со всеми государствами. Это не раз подчеркивал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и сегодня, 27 апреля, в своем поздравительном послании, адресованном народу Нидерландов по случаю национального праздника, глава государства отметил, что Беларусь нацелена на сохранение дружественных отношений с Королевством. Александр Лукашенко убежден, что укрепление сотрудничества в отраслях культуры, образования, туризма, спорта, сфере экономики, где страны имеют существенные достижения, поможет обеспечить потомкам безопасное будущее и перспективы для нормального развития.

Лукашенко поздравил народ Нидерландов с национальным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусам и нидерландцам не достались богатые природные ресурсы и благоприятные климатические условия, но мы смогли обеспечить стабильное развитие своих государств благодаря исключительному трудолюбию и изобретательности, а также открытости для контактов и взаимодействия. В сегодняшних непростых условиях мы должны более внимательно слушать и понимать друг друга, уважать интересы сторон и стремиться к мирному сосуществованию.

# Беларусь-Нидерланды # общество # Александр Лукашенко

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