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Лукашенко: в 2020-м украинская тема могла стать нашей реальностью, но мы оказались сильнее

24 апреля 2024 16:46
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Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис 24 апреля озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в 2020-м украинская тема могла стать нашей реальностью, но мы оказались сильнее-1

То, к чему приводит покладистость и безграничное желание «жить лучше», ‎наглядно видно по Украине, которая сегодня настолько погрузилась в хаос, что, кажется, и сама толком не понимает масштабов трагедии происходящего. Такую «лучшую жизнь» в 2020-м навязывали и нам. Переломный момент для белорусов стал уроком, наглядно дающим понять, кто свой, а кто по другую сторону баррикад.

Лукашенко: после 2020 года мы стали сильнее, оценили, что могли потерять.

Лукашенко: в 2020-м украинская тема могла стать нашей реальностью, но мы оказались сильнее-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Схема госпереворотов не менялась десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны, понять, кто мы, кто же они там, где они решили совершить так называемую цветную революцию. Не удивительно, что постановка голливудского спектакля с его сильными предвыборными очередями, помните, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу провалилась именно у нас в Беларуси. На нас тогда смотрели со всех сторон света, смотрели с надеждой некоторые, а в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг. Если бы не стойкость и мужество истинных патриотов, потеряли бы страну. И украинская тема стала бы нашей реальностью. Но мы оказались сильнее и сплоченнее.

Помните, я их предупреждал, что мы очень любим свою небольшую компактную страну? Мы ее очень-очень любим. А любимую не отдают. Мы их предупреждали. Вот наши южные соседи не выстояли. То, что Украина сегодня – это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка – понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но уже практически воюют на ее территории. А власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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