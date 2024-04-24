Лукашенко: после 2020 года мы стали сильнее, оценили, что могли потерять

Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис сегодня, 24 апреля, озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно стало масштабной площадкой для дискуссии, в которой участвуют представители власти и народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это на Беларусь пришлось потратиться. Миллиарды вбросили на то, чтобы нас «привести в порядок». Мы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло. Стали сплоченной и зрелой нацией, мы действительно стали сильнее. Мы тогда, в 2020-м, посмотрели на себя, свою жизнь и на то, что нас окружает, оценили, что могли потерять. Увидели истинное лицо и внутренних, и внешних противников и врагов. Мы до детали изучили, как работает методичка вашингтонского обкома. На собственном опыте. Я всегда говорил: уроки, уроки и еще раз уроки.

Все, что мы выстраивали за годы своей независимости упорным трудом, можно было потерять в одну минуту. А достигнуто белорусами многое.

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