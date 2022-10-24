«Нам никто не даст спокойно провести 2024-2025 год». Как подготовиться к следующим выборам Президента в инфополе?

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

На законодательном уровне мы расставили акценты, красные флажки, сделали выводы из 2020 года. Будем надеяться, не повторим тех ошибок, как-то себя подстраховали. Олег Сергеевич похвалил информационное поле. У меня складывается впечатление, что не стоит так сильно распушать хвост, расслабляться и говорить о том, что мы преуспели и готовы. Нужно понимать, что там тоже есть люди, которые следят за каждым нашим телодвижением и на каждое наше действие у них пять вариантов противодействия. Может быть, даже более мощных. Это иногда тоже стоит признавать. Игорь, как ты считаешь, за то время, которое у нас осталось до электоральных кампаний, что стоит сделать на информационном поле? И одни ли запреты и ограничения, попытки и возможность контролировать решат этот вопрос?

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Я скажу очень просто на одном простом примере. Очень многие журналисты, центральных СМИ в том числе, несколько месяцев видели, что цены растут, но говорить об этом и критиковать пока еще не очень принято. До момента, пока критика не прозвучит от главы государства. У этого есть разные причины. Вопрос не в критике ради критики, выйти всех поругать. Но подискутировать, спросить, почему, какие пути, проблему где-то подсветить, подсветить возможные пути решения. Пока по таким больным темам в инфополе реакции нет. Так не принято. Почему? У меня есть соображения на этот счет. Я как-то публично говорил об этом в одной из своих программ. Я считаю, что у нас сохраняется чрезмерная обидчивость руководителей ведомств, министерств и подразделений на какую-либо критику от телевизионщиков. Мы если критикуем, то мы не нападаем, условно, на Министерство торговли и антимонопольного регулирования, но мы видим, что у наших людей есть проблемный, волнующий их вопрос. Они хотят получить ответ, понять, что что-то в этом вопросе как-то решается и на это нужно реагировать, а не делать вид, что проблемы не существует. Илья Бегун, политический аналитик:

Просто мы до сих пор играем в какую-то политическую сифу, когда если ты критикуешь провластного… Игорь Тур:

Ты сразу плохой.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

А вот для этого и партии нужны. Чтобы люди знали, куда обратиться. И партия на уровне парламента, местного совета, где есть депутаты, конструктивно поднимает эту проблему. Согласен, нам не надо стесняться критиковать. Юрий Воскресенский, политолог:

Я бы совместил ваше предложение с тем вопросом, который вы задавали Игорю про информационную политику. Можно в этом подходе сделать фильтр, но полностью, к примеру, провалить информационную политику. Здесь основой основ должна быть правда, транспарентность, открытость, спокойная дискуссия. Потому что вы помните, в советское время вроде и фильтры были, и 26 миллионов членов КПСС. А что касается миллиона сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, и никто из них не вышел. Поэтому у журналистов сейчас тоже особая роль, особая ответственность. Помните, как Президент сказал? Нельзя ни в коем случае использовать фейки. Это может быть эффективно, но краткосрочно. Открытость – наше оружие. И смотрите сейчас на этих беглых, они не могут ничего предложить политически, они начинают бить, искать только в экономике, потому что политически мы развиваемся, учитывая лучшие традиции европейских государств.