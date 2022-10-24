«Нам никто не даст спокойно провести 2024-2025 год». Как подготовиться к следующим выборам Президента в инфополе?
Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
На законодательном уровне мы расставили акценты, красные флажки, сделали выводы из 2020 года. Будем надеяться, не повторим тех ошибок, как-то себя подстраховали. Олег Сергеевич похвалил информационное поле. У меня складывается впечатление, что не стоит так сильно распушать хвост, расслабляться и говорить о том, что мы преуспели и готовы. Нужно понимать, что там тоже есть люди, которые следят за каждым нашим телодвижением и на каждое наше действие у них пять вариантов противодействия. Может быть, даже более мощных. Это иногда тоже стоит признавать. Игорь, как ты считаешь, за то время, которое у нас осталось до электоральных кампаний, что стоит сделать на информационном поле? И одни ли запреты и ограничения, попытки и возможность контролировать решат этот вопрос?
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Я скажу очень просто на одном простом примере. Очень многие журналисты, центральных СМИ в том числе, несколько месяцев видели, что цены растут, но говорить об этом и критиковать пока еще не очень принято. До момента, пока критика не прозвучит от главы государства. У этого есть разные причины. Вопрос не в критике ради критики, выйти всех поругать. Но подискутировать, спросить, почему, какие пути, проблему где-то подсветить, подсветить возможные пути решения. Пока по таким больным темам в инфополе реакции нет. Так не принято. Почему? У меня есть соображения на этот счет. Я как-то публично говорил об этом в одной из своих программ. Я считаю, что у нас сохраняется чрезмерная обидчивость руководителей ведомств, министерств и подразделений на какую-либо критику от телевизионщиков. Мы если критикуем, то мы не нападаем, условно, на Министерство торговли и антимонопольного регулирования, но мы видим, что у наших людей есть проблемный, волнующий их вопрос. Они хотят получить ответ, понять, что что-то в этом вопросе как-то решается и на это нужно реагировать, а не делать вид, что проблемы не существует.
Илья Бегун, политический аналитик:
Просто мы до сих пор играем в какую-то политическую сифу, когда если ты критикуешь провластного…
Игорь Тур:
Ты сразу плохой.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
А вот для этого и партии нужны. Чтобы люди знали, куда обратиться. И партия на уровне парламента, местного совета, где есть депутаты, конструктивно поднимает эту проблему. Согласен, нам не надо стесняться критиковать.
Юрий Воскресенский, политолог:
Я бы совместил ваше предложение с тем вопросом, который вы задавали Игорю про информационную политику. Можно в этом подходе сделать фильтр, но полностью, к примеру, провалить информационную политику. Здесь основой основ должна быть правда, транспарентность, открытость, спокойная дискуссия. Потому что вы помните, в советское время вроде и фильтры были, и 26 миллионов членов КПСС. А что касается миллиона сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, и никто из них не вышел. Поэтому у журналистов сейчас тоже особая роль, особая ответственность. Помните, как Президент сказал? Нельзя ни в коем случае использовать фейки. Это может быть эффективно, но краткосрочно. Открытость – наше оружие. И смотрите сейчас на этих беглых, они не могут ничего предложить политически, они начинают бить, искать только в экономике, потому что политически мы развиваемся, учитывая лучшие традиции европейских государств.
Олег Гайдукевич:
Абсолютно правильно сказала Алена, наши противники готовятся. Нам никто не даст спокойно провести 2024-2025 год. Вы не думайте, я больше всего не люблю, если сейчас в регионе начинается шапкозакидательство – все прекрасно, все хорошо. К 2024-2025 году будут пытаться страну не просто раскачать, а уничтожить – вот это надо понимать. Поэтому фильтры, о которых вы сейчас говорите, крайне важны. Но еще важнее вообще исключить внешний фактор раз и навсегда. Мы должны все, что мы сделаем, это заслуга нашей Конституции. Мы Конституцию писали для себя, не посмотрели мы ни на Европу, не надо там оттуда ничего брать. То же самое сейчас избирательное законодательство и выборы – для себя. Я вспоминаю совещание у Президента, когда они с Натальей Ивановной Кочановой обсуждали, он говорит: я очень жалею, что мы не согласились, чтобы Президента избирал ВНС. Он знаете, что имел в виду? Что мы все равно иногда, когда пишем законодательство, все равно оглядываемся: а как на Западе, а как у них происходит, а как там, а как сям? Забыть про это! Все делать для себя! Всем на нас плевать, кроме нас самих. Поэтому и законодательство мы должны писать сейчас, вы правильно говорите, избирательное в регионах, чтобы фильтры были для себя и своей страны. А что скажут, извините меня, в ОБСЕ, что скажут в каких-то международных суполках – плевать! Потому что они ничего хорошего все равно не скажут.
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