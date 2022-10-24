Что будет с валютным рынком и как мы справились с рекордной инфляцией? Рассказал глава Нацбанка

Новости Беларуси. Ситуацию в банковской сфере 24 октября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у Президента председатель правления Нацбанка, первый вице-премьер, замглавы Администрации и помощник главы государства. Присутствующим Александр Лукашенко адресовал немало вопросов. Речь шла о прогнозах по инфляции, доступности кредитов, влиянии санкций на банковскую сферу, в повестке также расчеты в иностранной валюте и международное сотрудничество.

У белорусской экономики две точки опоры. Национальный банк и промышленность. Обе не подвели. И в условиях санкционной блокады финансово-экономические показатели, за которые можно выказать уважение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Санкции введены, беспрецедентные санкции. Год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе – мы выдержали эти санкции (подробнее здесь).

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Задачи, которые мы поставили банковской системе, – это, во-первых, самой банковской системе адаптироваться к новым условиям по всем направлениям, обеспечить свою устойчивость, обеспечить финансовую стабильность на рынках. При этом помочь адаптироваться к новым реалиям нашим предприятиям и реальному сектору экономики. Собственно говоря, по двум этим каналам мы работали. И таким образом в столь непростой ситуации справились, я считаю, очень достойно.

Прогнозы главы Нацбанка оптимистичны. Пик высокой инфляции пройден. Она будет замедляться. А это значит, что процесс снижения кредитных ставок продолжится. Но для финансово неподкованного обывателя самый заметный триггер состояния экономики – цифры на табло обменников. «Нацбанк пытается проводить более жесткую политику». Лукашенко поднял тему доступного кредитования. Читайте здесь.

Павел Каллаур:

Курс валюты и динамика определяются фундаментальными факторами, состоянием платежного баланса страны. У нас положительное сальдо платежного баланса – 2,1 миллиарда долларов. И это основа для того, чтобы в части фундаментальных факторов была стабильность на валютном рынке.