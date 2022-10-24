Что будет с валютным рынком и как мы справились с рекордной инфляцией? Рассказал глава Нацбанка
Новости Беларуси. Ситуацию в банковской сфере 24 октября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у Президента председатель правления Нацбанка, первый вице-премьер, замглавы Администрации и помощник главы государства. Присутствующим Александр Лукашенко адресовал немало вопросов. Речь шла о прогнозах по инфляции, доступности кредитов, влиянии санкций на банковскую сферу, в повестке также расчеты в иностранной валюте и международное сотрудничество.
У белорусской экономики две точки опоры. Национальный банк и промышленность. Обе не подвели. И в условиях санкционной блокады финансово-экономические показатели, за которые можно выказать уважение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Санкции введены, беспрецедентные санкции. Год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе – мы выдержали эти санкции (подробнее здесь).
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Задачи, которые мы поставили банковской системе, – это, во-первых, самой банковской системе адаптироваться к новым условиям по всем направлениям, обеспечить свою устойчивость, обеспечить финансовую стабильность на рынках. При этом помочь адаптироваться к новым реалиям нашим предприятиям и реальному сектору экономики. Собственно говоря, по двум этим каналам мы работали. И таким образом в столь непростой ситуации справились, я считаю, очень достойно.
Прогнозы главы Нацбанка оптимистичны. Пик высокой инфляции пройден. Она будет замедляться. А это значит, что процесс снижения кредитных ставок продолжится. Но для финансово неподкованного обывателя самый заметный триггер состояния экономики – цифры на табло обменников.
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Павел Каллаур:
Курс валюты и динамика определяются фундаментальными факторами, состоянием платежного баланса страны. У нас положительное сальдо платежного баланса – 2,1 миллиарда долларов. И это основа для того, чтобы в части фундаментальных факторов была стабильность на валютном рынке.
В золотовалютных закромах 7 миллиардов долларов. Валютная прибыль предприятий в четыре раза перекрыла сокращение депозитов в иностранной валюте. Поэтому долларов и евро достаточно. В реальном секторе экономики рентабельность – около 12,5 миллиарда рублей чистой прибыли. Отсюда самый патриотический из положительных финансовых показателей. С начала 2022 года на 5 % увеличилось присутствие национальной валюты в широкой денежной массе – сейчас это 51 %. Идет процесс девалютизации. Это закономерно. Белорусы стали больше доверять национальным деньгам.