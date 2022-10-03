Никогда не сушите на батарее. Как правильно ухаживать за обувью?

Антон Назаров по образованию юрист, однако 15 лет назад ему захотелось попробовать себя в другом ремесле. Годы практики помогли мужчине находить подход к любой паре обуви.

Антон Назаров, мастер по ремонту обуви:

Это творческая работа, это не просто отодрать набойку, взять кучу гвоздей, забить и убрать. Есть такие виды ремонта, что нужно думать, чтобы это было, во-первых, качественно. И красиво. Осень – сложный период для обуви: влага и грязь любые ботинки доведут до плачевного состояния, если вовремя не принять меры. Что делать, чтобы любимая пара прослужила не один сезон? Узнали секреты у нашего мастера. Антон Назаров:

Обувь сушить нужно ни в коем случае не на батарее. При возможности из обуви доставать стельки. Стельки можно сушить на батарее, обувь сушится своим естественным способом.

Для поддержания внешнего вида нужно проводить сухую чистку каждый раз, когда вы возвращаетесь с улицы. Обувь из гладкой кожи очищается специальными губками, можно использовать варежку или салфетку для полировки. Антон Назаров:

Осенью и во влажную погоду уже сухую обувь обрабатывать кремом на силиконе. Он отталкивает воду. Посыпают у нас дороги солью, бывает, получаются налеты соли на обуви. Есть мастерские, которые их чистят. Но можно и самому в домашних условиях. Берется хозяйственное мыло, на хозяйственном мыле есть циферки. Чем больше цифра – тем лучше, то есть больше щелочи, разъедает соль. Берется та же зубная щетка, под теплой водичкой мочим обувь, натираем мыльным раствором. На полках магазинов можно найти и водооталкивающую пропитку, она универсальная. Наносить ее следует заранее, за 12 часов до выхода, чтобы хорошо просохла. Пропиткой нужно обрабатывать и новую обувь, в особенности из велюра. А для чистки замши используют полиуретановые губки или шлифовальный кубик, он предназначен для трудновыводимых пятен.

Антон Назаров:

Девушки покупают обувь, есть обтянутые каблуки. Если знаете, такие полосочки. Если их не обрабатывать также кремом, эта обтяжка просто летит. Она состоит из прессованной кожаной пыли и очень боится влаги, обязательно обрабатывать тоже кремом на силиконовой основе. Лосьон антисоль подходит для всех видов обуви, он удаляет солевые разводы. А пена-очиститель для белой подошвы освежает цвет светлой обуви. Самый главный лайфхак – чистить обувь каждый день, независимо от сезона. Без регулярного ухода никакие ботинки долго не проживут. Антон Назаров:

В обыкновенную погоду просто пришли, протерли тряпочкой от пыли, грязи. Очень много кремов – пожалуйста, наводите лоск, обрабатывайте. Желательно в любую погоду за обувью ухаживать. Также профилактика ставится, не надо занашивать. Есть зимняя, допустим, профилактика, с протектором. Когда гололед, скользко – это уже даже для своей безопасности.