Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился

Новости Беларуси. Александр Лукашенко участвует в субботнике. Это уже традиционное мероприятие в графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году Президент трудился над благоустройством площадки на своей малой родине в агрогородке Александрия.

Здесь каждый год на берегу Днепра проходит музыкальный фестиваль, который собирает гостей из разных стран и прежде всего объединяет славян. Потому очень символичен выбор именно этой локации в Год единения.

Александр Лукашенко и его команда высаживали на побережье аллею из сотни деревьев. Саженцы липы, рябины и дуба уже летом будут радовать гостей.

В общении с журналистами Александр Лукашенко объяснил, почему в этот день он работает на своей малой родине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, а когда ты приедешь еще на родную землю, домой? Я всегда говорю: домой приедешь. Времени всегда не хватает, а тут случай представился, и поработать. Детище, мое детище «Александрыя збірае гасцей», и надо украшать эту территорию. Здесь у нас высажены липы, вот здесь дубок высадим и так далее.