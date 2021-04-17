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Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился

17 апреля 2021 10:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко участвует в субботнике. Это уже традиционное мероприятие в графике главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился-1

В 2021 году Президент трудился над благоустройством площадки на своей малой родине в агрогородке Александрия.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился-4

Здесь каждый год на берегу Днепра проходит музыкальный фестиваль, который собирает гостей из разных стран и прежде всего объединяет славян. Потому очень символичен выбор именно этой локации в Год единения.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился-7

Александр Лукашенко и его команда высаживали на побережье аллею из сотни деревьев. Саженцы липы, рябины и дуба уже летом будут радовать гостей.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился-10

В общении с журналистами Александр Лукашенко объяснил, почему в этот день он работает на своей малой родине.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, а когда ты приедешь еще на родную землю, домой? Я всегда говорю: домой приедешь. Времени всегда не хватает, а тут случай представился, и поработать. Детище, мое детище «Александрыя збірае гасцей», и надо украшать эту территорию. Здесь у нас высажены липы, вот здесь дубок высадим и так далее.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился-16

Кроме того, общаясь с журналистами, Президент прокомментировал самые актуальные теперь темы во внутренней и внешней политике нашей страны и оценил эпидемическую ситуацию.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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