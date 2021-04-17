«Мы переплывали на лодке отсюда». Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о малой родине
Новости Беларуси. 17 апреля в Беларуси состоялся общенациональный субботник. Более 2 миллионов 300 тысяч человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники и мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: хорошо будет когда-нибудь под старость пройти по этой тропинке в Александрии
Глава государства трудился над благоустройством своей малой родины. Бригада во главе с Александром Лукашенко занималась озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно проходит полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей». Это особенно символично в Год народного единства.
Все подробности у Алены Сыровой.
Каждый год на берегу Днепра собираются друзья, потому жители окрестных Копыси и Александрии привычны к обилию гостей. Правда, обычно летом, в преддверии Купалья. В этот же раз в середине весны – субботник.
Три года назад здесь же, в окрестностях, благоустраивали Трофимову крыницу. На очереди следующий объект, который уже стал не менее знаковым.
В 2021 году Президент трудился над благоустройством площадки на своей малой родине, в агрогородке Александрия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Моста здесь не было, была переправа паромная весной. Когда льдины туда-сюда ходили, мы переплывали на лодке отсюда. Зимой – по льду: вот там, ближе тропинка. Уже подтаяло все, вода течет там около берега, подмыло. Доски клали и переходили.
Потом я принял решение, и мы за полгода, за год построили этот мост. Появился нормальный мост.