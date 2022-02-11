«Не были готовы к свадьбе, семейной жизни». В каких случаях пары обращаются за помощью к астрологу?

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С разбитыми сердцами к вам приходят, что потеряла любимого или еще что-то? Астрология может как-то поучаствовать в этом?
Виктория Барздыко, астролог:
Да, бывает такое. Чаще всего это о том, что люди не были готовы к свадьбе, семейной жизни. Я не хочу сказать, что там виноват только один человек. Чаще всего виноваты двое.
Со мной был тот же самый случай. 14 февраля я первый раз выходила замуж в эту прекрасную дату. Хочу сказать, что это было просто, потому что красивая дата.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Я могу только представить себе, если приходит девушка к астрологу. Она говорит: «Не очень вам подходит этот партнёр, будет лучше». Она [девушка – прим. ред.] приходит в слезах, он не понимает, что происходит, обнимает. Она говорит: «Мы с тобой не пара». Что делать?
Наталья Надольская:
Думаю, Виктория такие категоричные вещи не озвучивает. Вы можете по звездам увидеть, что у людей нет совместной жизни?
Виктория Барздыко:
Чаще всего, да, можно это увидеть. Но эти люди и приходят с запросом, что у них не складываются отношения. Люди, которые друг другу подходят, не говорят, что у нас все плохо, никогда. Потому что у них действительно все хорошо, они подходят друг другу. У них все складывается в быту и в отношениях. У них нет таких сложностей. А когда приходят и говорят, что все плохо, нам нужно как-то разобраться. Понятно уже, что там в будущем будут какие-то проблемы. Мы просто их разбираем.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
То есть уже люди приходят за помощью, можно сказать?
Виктория Барздыко:
Да.
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