«Не были готовы к свадьбе, семейной жизни». В каких случаях пары обращаются за помощью к астрологу?

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С разбитыми сердцами к вам приходят, что потеряла любимого или еще что-то? Астрология может как-то поучаствовать в этом?

Виктория Барздыко, астролог:

Да, бывает такое. Чаще всего это о том, что люди не были готовы к свадьбе, семейной жизни. Я не хочу сказать, что там виноват только один человек. Чаще всего виноваты двое. Со мной был тот же самый случай. 14 февраля я первый раз выходила замуж в эту прекрасную дату. Хочу сказать, что это было просто, потому что красивая дата. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Я могу только представить себе, если приходит девушка к астрологу. Она говорит: «Не очень вам подходит этот партнёр, будет лучше». Она [девушка – прим. ред.] приходит в слезах, он не понимает, что происходит, обнимает. Она говорит: «Мы с тобой не пара». Что делать? Наталья Надольская:

Думаю, Виктория такие категоричные вещи не озвучивает. Вы можете по звездам увидеть, что у людей нет совместной жизни?