«Церковь почитает его в лике святых». А как ко Дню всех влюблённых относится православное духовенство?

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как церковь относится к этому празднику? Верующие противопоставляют этому празднику день Петра и Февронии.

Евгений Фисенкин, клирик приходя храма святителя Николая Японского:

Здесь, на мой взгляд, пересекается несколько различных мнений и заблуждений. Это касается и самой истории праздника, поскольку существует несколько трактовок. К сожалению, та общепризнанная, популярная трактовка, касательно того, что это был священник, который тайно где-то кого-то венчал, не имеет ничего общего с реальностью. Поскольку это святой, который жил во времена примерно III века, он никого не венчал, а, к сожалению, погиб мученической кончиной. Церковь почитает его в лике святых. Вопрос в том, что к этим временам датируется несколько человек с этим именем. Сложно определить, кто именно из них. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Был святой Валентин? Евгений Фисенкин:

Да. Все они были святыми. Юлия Крыницкая:

То есть это, скорее, такой собирательный образ, можно сказать? Евгений Фисенкин:

Не то, чтобы собирательный. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Просто придумали красивую историю. Человека замучили, а потом придумали красивую историю, чтобы оправдать как-то.