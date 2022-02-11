«Церковь почитает его в лике святых». А как ко Дню всех влюблённых относится православное духовенство?

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как церковь относится к этому празднику? Верующие противопоставляют этому празднику день Петра и Февронии.
Евгений Фисенкин, клирик приходя храма святителя Николая Японского:
Здесь, на мой взгляд, пересекается несколько различных мнений и заблуждений. Это касается и самой истории праздника, поскольку существует несколько трактовок. К сожалению, та общепризнанная, популярная трактовка, касательно того, что это был священник, который тайно где-то кого-то венчал, не имеет ничего общего с реальностью. Поскольку это святой, который жил во времена примерно III века, он никого не венчал, а, к сожалению, погиб мученической кончиной. Церковь почитает его в лике святых. Вопрос в том, что к этим временам датируется несколько человек с этим именем. Сложно определить, кто именно из них.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Был святой Валентин?
Евгений Фисенкин:
Да. Все они были святыми.
Юлия Крыницкая:
То есть это, скорее, такой собирательный образ, можно сказать?
Евгений Фисенкин:
Не то, чтобы собирательный.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Просто придумали красивую историю. Человека замучили, а потом придумали красивую историю, чтобы оправдать как-то.
Евгений Фисенкин:
Нет, на самом деле, если смотреть в Святки, как вообще церковь относится к этому святому, не совсем уместно даже сказать, что церковь как-то противопоставляет себя этому святому. Потому что это святой, датированный III веком, а следовательно он признается и почитается как католической, так и православной церковью.
Юлия Крыницкая:
Потому что тогда еще не было разделения на католическую и православную?
Евгений Фисенкин:
Потому что тогда не было разделения. Тот формат празднования и самого праздника, который мы имеем сейчас, датируется примерно XIV веком. Когда эта тема активно поднимается и воспевается уже в художественной литературе – в стихах, поэмах. Историю берет свою в Англии.
«Обращаются с прогнозами уже заранее». Кто чаще приходит к астрологу за прогнозами перед Днем всех влюбленных – подробнее здесь.