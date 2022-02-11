Всё зависит от желания быть вместе. Что делать, если по гороскопу совместимости люди не подходят друг другу? Ответила астролог

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Виктория, к вам обращаются все-таки перед Днем святого Валентина заранее о совместимости. Насколько это точно, можно как-то узнать? И что сделать, если люблю я человека, а звезды не совпадают?

Виктория Барздыко, астролог:

Самое главное – это любовь. Обычно обращаются, спрашивают. Чаще всего люди, которые любят друг друга, они друг другу и подходят. Но бывают и исключения. Тогда мы просто ищем те самые точки соприкосновения, где можно наладить отношения, что можно забыть, на что закрыть глаза, как-то притереться друг к другу. Это все зависит от желания людей быть вместе на самом деле. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы выслушали Викторию. А мне интересно узнать мнение отца Евгения. Как относится церковь к подобного рода предсказаниям и совместимости людей? Что нужно делать верующему человеку, чтобы встретить свою любовь?