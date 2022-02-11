Всё зависит от желания быть вместе. Что делать, если по гороскопу совместимости люди не подходят друг другу? Ответила астролог
День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Виктория, к вам обращаются все-таки перед Днем святого Валентина заранее о совместимости. Насколько это точно, можно как-то узнать? И что сделать, если люблю я человека, а звезды не совпадают?
Виктория Барздыко, астролог:
Самое главное – это любовь. Обычно обращаются, спрашивают. Чаще всего люди, которые любят друг друга, они друг другу и подходят. Но бывают и исключения. Тогда мы просто ищем те самые точки соприкосновения, где можно наладить отношения, что можно забыть, на что закрыть глаза, как-то притереться друг к другу. Это все зависит от желания людей быть вместе на самом деле.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы выслушали Викторию. А мне интересно узнать мнение отца Евгения. Как относится церковь к подобного рода предсказаниям и совместимости людей? Что нужно делать верующему человеку, чтобы встретить свою любовь?
Евгений Фисенкин, клирик приходя храма святителя Николая Японского:
Сейчас много достаточно поднимается такая тема совместимости, биологической совместимости. Все упирается все-таки в человека, в его старания и труды, которые он прикладывает к своему семейному очагу. Потому что очень хороший пример собирательный: наша семья – это как домашний очаг. Он может либо потухнуть, если мы туда не подкладываем дров, либо, если мы положим туда очень много дров, то может превратиться в пожар, огонь. В целом, мне кажется, очень тоже хороший пример. Мне как-то думалось на счет самого отношения и к празднику, про который мы говорили, мне кажется, здесь как огонь, он не хорош и не плох. Все зависит от результата.
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