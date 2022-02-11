Председатель Верховного суда: «Мы сокращаем количество судебных надзорных инстанций, но мы повышаем их уровень и качество работ»

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский институт апелляции дает ощутимый эффект. Компетентно проверяясь на этом уровне, решения по уголовным делам предельно редко требуют повторных судебных заседаний. В 2021 году из 7,5 тысячи рассмотренных в районные суды вернулись только 45. В то же время основная часть приговоров успевает вступить в силу и уже не подлежит апелляции. Чтобы белорусы имели возможность обжаловать и такие вердикты, законопроект предлагает ввести институт кассации. Что важно, проверять законность решений смогут оперативно президиумы областных судов – доступно и без волокиты. Откорректировать предлагается и систему судебного надзора.