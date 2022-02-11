Прямой эфир

Председатель Верховного суда: «Мы сокращаем количество судебных надзорных инстанций, но мы повышаем их уровень и качество работ»

11 февраля 2022 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусский институт апелляции дает ощутимый эффект. Компетентно проверяясь на этом уровне, решения по уголовным делам предельно редко требуют повторных судебных заседаний. В 2021 году из 7,5 тысячи рассмотренных в районные суды вернулись только 45. В то же время основная часть приговоров успевает вступить в силу и уже не подлежит апелляции. Чтобы белорусы имели возможность обжаловать и такие вердикты, законопроект предлагает ввести институт кассации. Что важно, проверять законность решений смогут оперативно президиумы областных судов – доступно и без волокиты. Откорректировать предлагается и систему судебного надзора.  

Председатель Верховного суда: «Мы сокращаем количество судебных надзорных инстанций, но мы повышаем их уровень и качество работ»-1

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:  
Мы сокращаем количество надзорных инстанций: с четырех, которые существуют сейчас, до двух. Но саму процедуру проверки в порядке судебного надзора мы делаем более качественной, более современной, на более высоком уровне. С обязательным истребованием дел, с приглашением тех участников процесса, которые заинтересованы в пересмотре. С принятием конкретных судебных решений коллегиальных и с ответственностью тех, кто будет принимать такие решения. Мы сокращаем количество судебных надзорных инстанций, но мы повышаем их уровень и качество работ.  

Читайте также:  

Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало  

Александр Лукашенко о судебных ошибках: возможность исправить должна быть безусловно гарантирована  

«Усилить институт народных заседателей». Генпрокурор рассказал, как к правосудию могут привлекать общественность  

# Судебная система Беларуси # общество # Валентин Сукало # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало
11 февраля 2022 17:16

Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало

Александр Лукашенко о судебных ошибках: возможность исправить должна быть безусловно гарантирована
11 февраля 2022 16:04

Александр Лукашенко о судебных ошибках: возможность исправить должна быть безусловно гарантирована

Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Как уточнить правильность своих данных?
11 февраля 2022 15:30

Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Как уточнить правильность своих данных?