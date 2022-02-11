Познакомились на курсах иностранных языков. Как солист группы «Верасы» встретил будущую жену?

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Никита, Екатерина, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, свою историю любви.

Никита Костюкевич, солист группы «Верасы»:

Познакомились мы с Катей на одних из курсов иностранных языков по английскому. Катя преподавала у начальной группы. Я тогда был в другой группе, но мечтал попасть к ней почему-то. Значит, мы с ней попозже немножко уже познакомились в процессе, начали общаться все ближе. В общем-то, мы встречались сколько, наверное, восемь месяцев до свадьбы? Нам хватило этого времени.

Екатерина Костюкевич, супруга солиста группы «Верасы»:

Шесть месяцев до предложения. Юлия Крыницкая:

Никита, провокационный вопрос, а выучили вы все-таки английский? Никита Костюкевич:

Вы знаете, наверное, нельзя сказать, что полностью выучил. Катя мне до сих пор помогает. Юлия Крыницкая:

Вы расслабились. Теперь у вас жена есть, которая со знанием иностранного языка. Никита Костюкевич:

Цель достигнута.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А часто вам говорят, что вы похожи? Никита Костюкевич:

Очень часто. Наталья Надольская:

Я смотрю – говорят, что муж и жена часто похожи – вы как брат и сестра скорее. Юлия Крыницкая:

Никита, какая у вас формула любви? Никита Костюкевич:

Формула любви – наверное, самое главное, это трепетное отношение друг к другу каждый день.