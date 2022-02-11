Познакомились на курсах иностранных языков. Как солист группы «Верасы» встретил будущую жену?
День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Никита, Екатерина, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, свою историю любви.
Никита Костюкевич, солист группы «Верасы»:
Познакомились мы с Катей на одних из курсов иностранных языков по английскому. Катя преподавала у начальной группы. Я тогда был в другой группе, но мечтал попасть к ней почему-то. Значит, мы с ней попозже немножко уже познакомились в процессе, начали общаться все ближе. В общем-то, мы встречались сколько, наверное, восемь месяцев до свадьбы? Нам хватило этого времени.
Екатерина Костюкевич, супруга солиста группы «Верасы»:
Шесть месяцев до предложения.
Юлия Крыницкая:
Никита, провокационный вопрос, а выучили вы все-таки английский?
Никита Костюкевич:
Вы знаете, наверное, нельзя сказать, что полностью выучил. Катя мне до сих пор помогает.
Юлия Крыницкая:
Вы расслабились. Теперь у вас жена есть, которая со знанием иностранного языка.
Никита Костюкевич:
Цель достигнута.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А часто вам говорят, что вы похожи?
Никита Костюкевич:
Очень часто.
Наталья Надольская:
Я смотрю – говорят, что муж и жена часто похожи – вы как брат и сестра скорее.
Юлия Крыницкая:
Никита, какая у вас формула любви?
Никита Костюкевич:
Формула любви – наверное, самое главное, это трепетное отношение друг к другу каждый день.
Юлия Крыницкая:
Никита, вы больше уступаете Екатерине или она все-таки вам?
Наталья Надольская:
Кто первый приходит мириться?
Никита Костюкевич:
Вы знаете, очень даже поровну – иногда Катя, иногда я. То есть действительно, кто как почувствовал в сердце такое желание, если был неправ – приду, скажу: «Прости, пожалуйста».
Наталья Надольская:
Есть такое выражение, что даже если поругались, перед сном нужно обязательно помириться. Вы с этим согласны, придерживаетесь?
Никита Костюкевич:
Да, безусловно. Это можно просто бессонную ночь получить, если не попросить прощения, не помириться.
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