Тюльпаны будут готовы к 14 февраля. В теплицах Минска к праздникам дозревают 160 тысяч цветов
Новости Беларуси. Минские цветоводы готовятся сразу к двум праздникам – 14 февраля – Дню всех влюбленных и 8 Марта – международному женскому дню. В теплицах сейчас находится 160 тысяч тюльпанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А выращивать цветы начинают еще в декабре. Сейчас их готовят к срезке, далее они отправятся к покупателю.
Материал Марии Царикевич.
Цветы выращивают в контейнерах и ящиках. После посадки тюльпаны отправляются в холодильные камеры с необходимым температурным режимом. Там происходит укоренение луковиц. Холодовой период – не менее шести недель, далее – теплицы. Андрей Николаевич Морозов уже 16 лет работает в цветочной сфере. И знает толк в каждом растении.
Андрей Морозов, заместитель генерального директора предприятия:
В холодильных камерах данный тюльпан у нас находится не менее 6 недель, и уже в зависимости от тех объемов, в которых нуждается город для реализации цветочной продукции к 14 февраля либо к 8 Марта, мы заранее, за месяц практически, достаем из холодильных камер ящики и устанавливаем уже для доращивания непосредственно в теплице.
Подробности в видеоматериале.