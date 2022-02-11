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Тюльпаны будут готовы к 14 февраля. В теплицах Минска к праздникам дозревают 160 тысяч цветов

11 февраля 2022 17:35
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Новости Беларуси. Минские цветоводы готовятся сразу к двум праздникам – 14 февраля – Дню всех влюбленных и 8 Марта – международному женскому дню. В теплицах сейчас находится 160 тысяч тюльпанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А выращивать цветы начинают еще в декабре. Сейчас их готовят к срезке, далее они отправятся к покупателю.  

Материал Марии Царикевич.  

Тюльпаны будут готовы к 14 февраля. В теплицах Минска к праздникам дозревают 160 тысяч цветов-1

Цветы выращивают в контейнерах и ящиках. После посадки тюльпаны отправляются в холодильные камеры с необходимым температурным режимом. Там происходит укоренение луковиц. Холодовой период – не менее шести недель, далее – теплицы. Андрей Николаевич Морозов уже 16 лет работает в цветочной сфере. И знает толк в каждом растении.  

Тюльпаны будут готовы к 14 февраля. В теплицах Минска к праздникам дозревают 160 тысяч цветов-4

Андрей Морозов, заместитель генерального директора предприятия:  
В холодильных камерах данный тюльпан у нас находится не менее 6 недель, и уже в зависимости от тех объемов, в которых нуждается город для реализации цветочной продукции к 14 февраля либо к 8 Марта, мы заранее, за месяц практически, достаем из холодильных камер ящики и устанавливаем уже для доращивания непосредственно в теплице.  

Подробности в видеоматериале.  

# Растения и цветы # общество # Наталья Севрюкова # Мария Царикевич # Андрей Морозов # Фотофакт

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