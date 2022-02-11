Тюльпаны будут готовы к 14 февраля. В теплицах Минска к праздникам дозревают 160 тысяч цветов

Новости Беларуси. Минские цветоводы готовятся сразу к двум праздникам – 14 февраля – Дню всех влюбленных и 8 Марта – международному женскому дню. В теплицах сейчас находится 160 тысяч тюльпанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А выращивать цветы начинают еще в декабре. Сейчас их готовят к срезке, далее они отправятся к покупателю. Материал Марии Царикевич.

Цветы выращивают в контейнерах и ящиках. После посадки тюльпаны отправляются в холодильные камеры с необходимым температурным режимом. Там происходит укоренение луковиц. Холодовой период – не менее шести недель, далее – теплицы. Андрей Николаевич Морозов уже 16 лет работает в цветочной сфере. И знает толк в каждом растении.