Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня решения Верховного суда окончательны и не подлежат апелляционному обжалованию. Вердикт тут же вступает в законную силу, не давая возможности белорусам для дискуссии в правовом поле. Предложение законодательно изменить это правило позволит людям обжаловать судебные постановления независимо от их уровня. Такое нововведение Президент одобрил, но заострил внимание на важном нюансе.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Мы предлагаем в первой части этого законопроекта предусмотреть возможность обжалования в апелляционном порядке и решений Верховного суда. Для этого в Верховном суде будет создаваться специализированная апелляционная инстанция. Нами проработаны механизм создания этой судебной инстанции и ее структура. Она не потребует каких-то дополнительных бюджетных ассигнований, структурных преобразований и будет образована за счет существующей численности судей Верховного суда. Таким образом мы полностью реализуем конституционное право наших граждан на обжалование судебных постановлений независимо от их уровней, поскольку в статье 115-й Конституции нет никаких ограничений на обжалование судебных решений.