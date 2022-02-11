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Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало

11 февраля 2022 17:16
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Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сегодня решения Верховного суда окончательны и не подлежат апелляционному обжалованию. Вердикт тут же вступает в законную силу, не давая возможности белорусам для дискуссии в правовом поле. Предложение законодательно изменить это правило позволит людям обжаловать судебные постановления независимо от их уровня. Такое нововведение Президент одобрил, но заострил внимание на важном нюансе.  

Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало-1

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:  
Мы предлагаем в первой части этого законопроекта предусмотреть возможность обжалования в апелляционном порядке и решений Верховного суда. Для этого в Верховном суде будет создаваться специализированная апелляционная инстанция. Нами проработаны механизм создания этой судебной инстанции и ее структура. Она не потребует каких-то дополнительных бюджетных ассигнований, структурных преобразований и будет образована за счет существующей численности судей Верховного суда. Таким образом мы полностью реализуем конституционное право наших граждан на обжалование судебных постановлений независимо от их уровней, поскольку в статье 115-й Конституции нет никаких ограничений на обжалование судебных решений.  

Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Люди, журналисты, слушая вас, могут сказать: «Ну что, апелляционная жалоба на решение Верховного суда, на постановление Верховного суда, обратились куда? Опять в Верховный суд? Верховный суд сам себя будет там проверять?»  

Валентин Сукало:  
Нет, не сам себя. Здесь будет специально создаваться специальная коллегия для рассмотрения апелляционных дел, где будут отдельные – наиболее опытные – судьи, члены Президиума Верховного суда, которые не связаны с рассмотрением дела Верховным судом в первой инстанции.  

Кто будет проверять апелляцию на постановление Верховного суда? Ответил Валентин Сукало-7

Александр Лукашенко:  
Люди говорят: рука руку моет.  

Чтобы подобные мысли не смущали белорусов, подающих апелляционные жалобы в Верховный суд, норму решено доработать. Как вариант, привлечь к работе апелляционной комиссии не только судей, но и экспертных представителей общества.  

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# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валентин Сукало # Ксения Худолей # Фотофакт

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