НДС, подоходный, для ИП. Для кого налоги вырастут в 2023-м и какие останутся прежними?
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
По сути, бюджет формируем мы с вами, в том числе мы платим налоги. Активно мусолится в последнее время история, что будут некие изменения в налоговой сфере. Стоит напрягаться? Не стоит напрягаться? Как сильно стоит напрягаться?
Кирилл Казаков, СТВ:
Может быть, слухи в парламенте ходили, что у нас будет в налоговой сфере? Либо же ничего такого серьезного не будет?
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы не сказал, что какие-то серьезные, достаточно революционные изменения там предусмотрены. Соглашусь с Дмитрием Николаевичем, бюджет сформирован сбалансированно. Повторюсь уже, наверное: основные статьи доходов в бюджет остаются традиционными. То есть налоги, НДС и так далее.
Хотел добавить по прошлому вопросу, по инфляции. Действительно, здесь сказалась наша сильная рука Президента и четкое распоряжение работы правительства, в том числе депутатского корпуса по изучению рынка цен, выявлению завышений в каких-то моментах и так далее. Все мы видим, что это дало колоссальный положительный результат. То есть это тот опыт, который нам пригодится в дальнейшем. Можно говорить с уверенностью, что 7-8 % – это действительно прогноз, не выше которого…
Кирилл Казаков:
Ну стабильно государство будет развиваться.
Анатолий Насеня:
Я бы сказал, что даже может быть и ниже. Надо смотреть, опять же, что наши стратегические партнеры – та же Россия и иные страны – примерно в таких же диапазонах рассматривают и свои параметры. Учитывая те интеграционные процессы, которые между нашими странами проходят, влияют друг на друга.
Алена Сырова:
Я все-таки вернусь к теме налогов. Ирина Васильевна, понятное же дело, что что-то будет меняться?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Нет, Алена, почему обязательно должно меняться? Я слышала, но если депутат говорит, что не будет ничего… Я слышала, что вроде бы что-то с НДС, обсуждается вопрос по НДС.
Анатолий Насеня:
Это все еще обсуждается.
Кирилл Казаков:
Говорят, у некоторых категорий, возможно, будет повышение налогов.
Анатолий Насеня:
Это все на стадии работы, поэтому конкретно что-то сейчас…
Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Поспешу всех успокоить. НДС уже не обсуждается.
Кирилл Казаков:
На прошлой неделе я читал, что у ИП что-то вырастет.
Дмитрий Кийко:
Правда? А где вы читали?
Кирилл Казаков:
В экстремистских Telegram-каналах. Но мне можно, потому что по роду деятельности этим занимаюсь.
Дмитрий Кийко:
Советую к первоисточнику обращаться.
Ирина Новикова:
Если говорить о подоходном налоге, например, так он у нас один из самых низких в мире. Кстати, он 13 %. У большинства стран, которые рядом с нами расположены, он примерно такой: 12 %, 14 % – где-то в таких пределах. Повышать его не имеет смысла, потому что уже доказано: как только ты начинаешь повышать, в тень уходит бизнес, особенно малый. Это неэффективно, это мы уже студентам рассказываем и на графиках показываем.
Анатолий Насеня:
Сразу вызывает инфляционные процессы в том числе.
Дмитрий Кийко:
Если в целом оценивать налоговые изменения, то в основном это стандартные такие кейсы, которые мы реализуем каждый год. Там есть индексация ставок налогов. Они у нас установлены в белорусских рублях, соответственно, их надо адаптировать к инфляционным процессам. Более серьезный рост предусмотрен по акцизам, в первую очередь на алкоголь и табак. Там мы реализуем наши договоренности с Российской Федерацией. Мы с ними подписали договор о гармонизации налоговой политики в области косвенных налогов, это как раз НДС и акцизы. В части тех параметров, которые там предусмотрены, с опережающим к инфляции ростом предусмотрено увеличение ставок акцизов.
Есть пакет по отмене налоговых льгот. Как правило, это неэффективные льготы, которыми пользуется ограниченное количество плательщиков либо те, которые вообще не востребованы. То есть они в рамках экономики не имеют значение. Там есть корректировки по налогообложению малого, среднего предпринимательства, но они в большей степени были анонсированы еще в прошлом году. Просто эти нормы вступают в силу с 2023 года.
Алена Сырова:
То есть ничего сверхнового?
Дмитрий Кийко:
Сверхнового нет. Из такого я, может быть, отметил бы, что все-таки нам пришлось предлагать решение по увеличению ставки налога на прибыль с 18 % до 20 %. Это стандартная ставка повышается. Но, опять же, это происходит в условиях. У нас в 2022 году такое право получили местные Советы депутатов – на местном уровне эту ставку корректировать. И три области ставку налога на прибыль на своих территориях повысили. Оценивая, как она применяется, мы посчитали возможным распространить ее на все субъекты. Здесь, конечно, в плане финансовых обязательств перед бюджетом вырастут налоги, надо откровенно говорить. Но у нас есть механизмы в налоге на прибыль, стимулирующие и льготные, которые позволяют выводить инвестиции из-под налогообложения. Если ты инвестируешь, в принципе, на тебе этот рост не скажется. Соответственно, если у тебя откровенно плохое финансовое состояние, прибыли нет, этот налог…
Кирилл Казаков:
То есть с одной стороны, способствует, чтобы развитие предприятия шло. С другой стороны, если нет возможности, ты освобождаешься.
Дмитрий Кийко:
Совершенно верно. С такой мерой в 2023 год плавно входим, с учетом того, что она уже практически распространение и в 2022 году получила.
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