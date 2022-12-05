НДС, подоходный, для ИП. Для кого налоги вырастут в 2023-м и какие останутся прежними?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

По сути, бюджет формируем мы с вами, в том числе мы платим налоги. Активно мусолится в последнее время история, что будут некие изменения в налоговой сфере. Стоит напрягаться? Не стоит напрягаться? Как сильно стоит напрягаться? Кирилл Казаков, СТВ:

Может быть, слухи в парламенте ходили, что у нас будет в налоговой сфере? Либо же ничего такого серьезного не будет?

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы не сказал, что какие-то серьезные, достаточно революционные изменения там предусмотрены. Соглашусь с Дмитрием Николаевичем, бюджет сформирован сбалансированно. Повторюсь уже, наверное: основные статьи доходов в бюджет остаются традиционными. То есть налоги, НДС и так далее. Хотел добавить по прошлому вопросу, по инфляции. Действительно, здесь сказалась наша сильная рука Президента и четкое распоряжение работы правительства, в том числе депутатского корпуса по изучению рынка цен, выявлению завышений в каких-то моментах и так далее. Все мы видим, что это дало колоссальный положительный результат. То есть это тот опыт, который нам пригодится в дальнейшем. Можно говорить с уверенностью, что 7-8 % – это действительно прогноз, не выше которого… Кирилл Казаков:

Ну стабильно государство будет развиваться. Анатолий Насеня:

Я бы сказал, что даже может быть и ниже. Надо смотреть, опять же, что наши стратегические партнеры – та же Россия и иные страны – примерно в таких же диапазонах рассматривают и свои параметры. Учитывая те интеграционные процессы, которые между нашими странами проходят, влияют друг на друга. Алена Сырова:

Я все-таки вернусь к теме налогов. Ирина Васильевна, понятное же дело, что что-то будет меняться?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Нет, Алена, почему обязательно должно меняться? Я слышала, но если депутат говорит, что не будет ничего… Я слышала, что вроде бы что-то с НДС, обсуждается вопрос по НДС. Анатолий Насеня:

Это все еще обсуждается. Кирилл Казаков:

Говорят, у некоторых категорий, возможно, будет повышение налогов. Анатолий Насеня:

Это все на стадии работы, поэтому конкретно что-то сейчас… Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Поспешу всех успокоить. НДС уже не обсуждается. Кирилл Казаков:

На прошлой неделе я читал, что у ИП что-то вырастет. Дмитрий Кийко:

Правда? А где вы читали? Кирилл Казаков:

В экстремистских Telegram-каналах. Но мне можно, потому что по роду деятельности этим занимаюсь. Дмитрий Кийко:

Советую к первоисточнику обращаться.