Участникам террористической организации «Отряды гражданской самообороны Беларуси» огласили приговор

Новости Беларуси. От 13 до 20 лет колонии и штрафы от 400 до 700 базовых величин. 5 декабря огласили приговор по уголовному делу в отношении пяти участников террористической организации «Отряды гражданской самообороны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фигуранты дела собирались совершить несколько резонансных преступлений. Матвееву признали виновной в приготовлении акта терроризма в Березинском лесхозе, а Гулевича и Глотова – во взрывах на российской военной базе в Минской области. Пособничество им двоим оказывал Ашурак. Кроме того, Глотова осудили за подготовку акта терроризма в отношении судей белорусских судов. А подсудимый Сосновский пытался похитить журналиста нашего телеканала Григория Азаренка. Покушение удалось предотвратить. В разных сочетаниях обвиняемым инкриминированы и другие преступления экстремистской направленности.

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:

С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств суд назначил всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы. Сосновскому и Глотову – на срок 20 лет. Гулевичу – на срок 18 лет. Матвеевой – на срок 14 лет. Ашураку – на срок 13 лет. Всем обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 400 до 700 базовых величин.