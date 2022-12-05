Почему Беларусь планирует в 2023-м улучшить показатели в экономике, а весь остальной мир – нет?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

На прошлой неделе премьер-министр нашей страны выступил с так называемым нулевым чтением в парламенте, чтобы рассказать в том числе и какая планируется безработица. И я, наверное, начну с депутатов. Вы слышали? Анатолий Васильевич, речь премьер-министра, которая была на прошлой неделе, зачитана. Вам принимать бюджет. Что, скажем так, необычного… Я понимаю, что, например, для депутата слышать каждый год бюджет, принимать, в принципе, какие-то специфические вещи – это не так сложно. Нам, журналистам, это все дело рассказывать. Мы это все пытаемся перевести на обычный язык. А вот все-таки для обычного человека. Что премьер сказал такого, что в следующем году нас ждет? Он успокоил либо он каким-то образом навел тень на плетень?

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нет, все было достаточно четко. Все было достаточно конкретно сказано. Главное – это, наверное, следует определить первым делом тот факт, что бюджет сохраняет свою социальную направленность. И те статьи, основные социальные статьи, в том числе здравоохранение, преподавание и так далее. Они не то что в процентном отношении остаются на уровне этого года, а даже в некоторой степени увеличиваются. Кирилл Казаков:

У нас пенсии повысились на 5 % с 1 декабря, правильно? Анатолий Насеня:

Да. В том числе. Но это в этом году. На следующий год эти показатели, опять же, будут увеличиваться. Это бюджетом предусмотрено. То есть, исходя из озвученных показателей, самое что для нас, тем более депутатов, и для всего населения важным является то, что прогнозируется реальный рост денежных доходов населения на 4,1 %. Что, естественно, не может не радовать. Подчеркну это слово – именно реальных доходов населения. На фоне роста ВВП в целом по стране на 103,8 %. То есть в то время как страны мировые планируют рецессию или инфляцию. Прогнозы максимально неутешительные. Кирилл Казаков:

Скажите, позитивный прогноз? Вы говорите – на 4 % рост реальных денежных доходов. Мы, например, смотрим новости из-за границы и видим, что там совершенно иная ситуация. Там двузначная инфляция в Европе, промышленная инфляция еще больше. Там ломаются логистические цепочки, вводятся какие-то ограничения на стоимость нефти. То есть мы видим, может быть, это не коллапс, но это кризис однозначно. И на фоне этого кризиса мы очень оптимистично заявляем о том, что в следующем году будем жить лучше.