Прямой эфир

Почему Беларусь планирует в 2023-м улучшить показатели в экономике, а весь остальной мир – нет?

05 декабря 2022 16:06
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Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
На прошлой неделе премьер-министр нашей страны выступил с так называемым нулевым чтением в парламенте, чтобы рассказать в том числе и какая планируется безработица. И я, наверное, начну с депутатов. Вы слышали? Анатолий Васильевич, речь премьер-министра, которая была на прошлой неделе, зачитана. Вам принимать бюджет. Что, скажем так, необычного… Я понимаю, что, например, для депутата слышать каждый год бюджет, принимать, в принципе, какие-то специфические вещи – это не так сложно. Нам, журналистам, это все дело рассказывать. Мы это все пытаемся перевести на обычный язык. А вот все-таки для обычного человека. Что премьер сказал такого, что в следующем году нас ждет? Он успокоил либо он каким-то образом навел тень на плетень?  

Почему Беларусь планирует в 2023-м улучшить показатели в экономике, а весь остальной мир – нет?-1

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Нет, все было достаточно четко. Все было достаточно конкретно сказано. Главное – это, наверное, следует определить первым делом тот факт, что бюджет сохраняет свою социальную направленность. И те статьи, основные социальные статьи, в том числе здравоохранение, преподавание и так далее. Они не то что в процентном отношении остаются на уровне этого года, а даже в некоторой степени увеличиваются.  

Кирилл Казаков:  
У нас пенсии повысились на 5 % с 1 декабря, правильно?  

Анатолий Насеня:  
Да. В том числе. Но это в этом году. На следующий год эти показатели, опять же, будут увеличиваться. Это бюджетом предусмотрено. То есть, исходя из озвученных показателей, самое что для нас, тем более депутатов, и для всего населения важным является то, что прогнозируется реальный рост денежных доходов населения на 4,1 %. Что, естественно, не может не радовать. Подчеркну это слово – именно реальных доходов населения. На фоне роста ВВП в целом по стране на 103,8 %. То есть в то время как страны мировые планируют рецессию или инфляцию. Прогнозы максимально неутешительные.  

Кирилл Казаков:  
Скажите, позитивный прогноз? Вы говорите – на 4 % рост реальных денежных доходов. Мы, например, смотрим новости из-за границы и видим, что там совершенно иная ситуация. Там двузначная инфляция в Европе, промышленная инфляция еще больше. Там ломаются логистические цепочки, вводятся какие-то ограничения на стоимость нефти. То есть мы видим, может быть, это не коллапс, но это кризис однозначно. И на фоне этого кризиса мы очень оптимистично заявляем о том, что в следующем году будем жить лучше.  

Почему Беларусь планирует в 2023-м улучшить показатели в экономике, а весь остальной мир – нет?-4

Анатолий Насеня:  
Ну, у нас есть предпосылка для этого. Во-первых, наша экономика четко показала свою стрессоустойчивость. Мы работаем под санкциями уже дай бог сколько, с 1994 года. И эти санкции…  

Алена Сырова, СТВ:  
С небольшим перерывом.  

Анатолий Насеня:  
Перерывчик такой, это да. Это больше не перерыв, может быть, какие-то свои определенные нюансы. Но как бы то, что в этом году, когда наша экономика именно в беспрецедентных санкциях, когда нам там грозили, и что наша экономика и 80 %, 70 %…  

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# Государственный бюджет Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Анатолий Насеня # Алена Сырова # Роман Головченко # Фотофакт

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