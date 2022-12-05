Доктор экономических наук: «Откуда бюджет такой? Да налоги платить будут! И стабильно будут платить»

Кирилл Казаков, СТВ: Процитирую премьер-министра, который сказал: «В октябре увеличилось производство грузовых автомобилей на 86 %, карьерных самосвалов – на 22 %, тракторов – на 7 %, автобусов – на 5 %, лифтов – на 43 %, электродвигателей и генераторов – на 8 %, химических волокон – на 11 %, целлюлозы – на 22 %». У нас идет увеличение производства, но тут самое главное – продать.

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» .

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Вы говорите, что увеличилось производство, а я говорю, что увеличилась торговля с Китаем в несколько раз. Я не говорю уже про Россию. Появились рыки. А что такое рынки? Это рабочие места, это зарплата. Если мы еще выгодно продвинем и продадим продукцию, значит будут и прибыль, и зарплата выше. Дальше про налоги. Спрашивают: откуда бюджет такой? Да, налоги платить будут! И стабильно будут платить.

Кирилл Казаков:

В чем хранят деньги спикеры?

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Формула озвучивалась, озвучивается и будет озвучиваться разными экспертами. Яйца в одной корзине не хранят. Я бы свою финансовую корзину оценил как сбалансированную: там несколько видов валют, но сегодня это преимущественно белорусский рубль.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Как экономисты мы прекрасно понимаем эту поговорку. Мы и студентам своим рассказываем. В нескольких валютах, китайский юань в том числе.

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