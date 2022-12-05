«Накоплен достаточно существенный долг». Зачем нужны золотовалютные резервы?
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
А вот раскройте секрет. Россияне говорят о том, что многие золотовалютные резервы или просто резервы российского банка хранились, например, за границей – они там заблокированы сейчас. У нас в какой валюте хранятся и где?
Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:
Вы сами ответили на свой вопрос, это секретная информация, она не подлежит распространению.
Кирилл Казаков:
Это называется «чтобы никто не узнал». Хорошо, а какой у нас прогнозный рост тех же самых золотовалютных резервов? Я думаю, что эта информация не секретная.
Дмитрий Мурин:
Не секретная, но, к сожалению, у нас пока закладывается на следующий год не рост резервов, а их снижение. По оценкам, должны составить на конец следующего года не менее 6 миллиардов. Но основная причина этого – то, что у нас в предыдущие годы был накоплен достаточно существенный долг, прежде всего государственный долг. И предстоят выплаты.
Кирилл Казаков:
Я вот реально, просто поймите меня, что очень много наши оппоненты… Они следят за этим, и для них, например, снижение золотовалютных резервов – это сродни катастрофы и праздник. Это если идет снижение золотовалютных резервов, то ситуация критическая, и страна катится в пропасть. Вот объясните, что на самом деле снижение – это не всегда плохо.
Дмитрий Мурин:
Резервы же для чего? Фактически каждое государство их сберегает на непредвиденный случай. На «черного лебедя», на какой-то шок. То есть если вдруг что-то случается – чтобы можно было бы этот период пройти достаточно спокойно. И мировой практикой, как всегда, вырабатывается определенный критерий.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Конечно, называется… Кстати, никогда вы не задавались вопросом, почему резервы хранятся в Нацбанке? Потому что там Нацбанк курирует платежный баланс. В зависимости от того, как складывается наш платежный баланс, формируется резервный фонд. Резервный фонд для чего важен? Правильно коллега говорил, на всякие непредвиденные случаи. Но самое главное – если мы вдруг захотим взять кредит за рубежом, значит, в долг, то мы показываем, если у нас достаточно – там есть нормативы, по которым они выдают. И чем больше у нас этих резервов, тем больше кредит мы можем при прочих равных условиях получить. Вот для этого нужен резервный фонд. И то, что сложились такие обстоятельства, действительно у нас госдолг номинирован в валюте. Вот почему валютный курс планируется 2,75…
Кирилл Казаков:
А платим мы в рублях белорусских? Или все-таки в валюте? Видите, россияне платят в своих рублях, неважно.
Дмитрий Мурин:
У нас картинка и так, и так. Потому что, условно говоря, мы должны не только недружественным странам. Дружественным странам. Соответственно, например, России мы оплачиваем в российских рублях.
Алена Сырова, СТВ:
Всем остальным – в белорусских?
Дмитрий Мурин:
Долг в Китае мы оплачиваем, например… Все определяется договорными соотношениями. Что было предусмотрено договором.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Почему Беларусь планирует в 2023-м улучшить показатели в экономике, а весь остальной мир – нет?
Юлия Абухович: реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, а нам говорили, что такое невозможно
Могут ли белорусы купить юань? Вот что ответили в Нацбанке