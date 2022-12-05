«Накоплен достаточно существенный долг». Зачем нужны золотовалютные резервы?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

А вот раскройте секрет. Россияне говорят о том, что многие золотовалютные резервы или просто резервы российского банка хранились, например, за границей – они там заблокированы сейчас. У нас в какой валюте хранятся и где?

Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:

Вы сами ответили на свой вопрос, это секретная информация, она не подлежит распространению. Кирилл Казаков:

Это называется «чтобы никто не узнал». Хорошо, а какой у нас прогнозный рост тех же самых золотовалютных резервов? Я думаю, что эта информация не секретная. Дмитрий Мурин:

Не секретная, но, к сожалению, у нас пока закладывается на следующий год не рост резервов, а их снижение. По оценкам, должны составить на конец следующего года не менее 6 миллиардов. Но основная причина этого – то, что у нас в предыдущие годы был накоплен достаточно существенный долг, прежде всего государственный долг. И предстоят выплаты. Кирилл Казаков:

Я вот реально, просто поймите меня, что очень много наши оппоненты… Они следят за этим, и для них, например, снижение золотовалютных резервов – это сродни катастрофы и праздник. Это если идет снижение золотовалютных резервов, то ситуация критическая, и страна катится в пропасть. Вот объясните, что на самом деле снижение – это не всегда плохо. Дмитрий Мурин:

Резервы же для чего? Фактически каждое государство их сберегает на непредвиденный случай. На «черного лебедя», на какой-то шок. То есть если вдруг что-то случается – чтобы можно было бы этот период пройти достаточно спокойно. И мировой практикой, как всегда, вырабатывается определенный критерий.