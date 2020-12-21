Назначения в министерствах, изменения в местной вертикали власти. Александр Лукашенко принял кадровые решения

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Обновлен состав Минздрава, новые лица в Министерстве труда и соцзащиты, а также Минэкономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения и в местной вертикали власти. Новый руководитель, в частности, в Березинском райисполкоме. Александр Лукашенко отметил, что кандидат Денис Дишук – перспективный специалист. Ротации и в Витебском горисполкоме. Обсуждая предлагаемые кандидатуры, Президент поинтересовался причинами кадровых перестановок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой смысл – глава администрации этого района уходит на главу администрации Октябрьского района? – В городе Витебске район Железнодорожный самый маленький, небольшой район.

– Да, я знаю.

– Октябрьский район побольше, и, соответственно, участок более серьезный, и численность людей проживающих, и организаций, то есть объем работы значительно выше.

– Такие в самом Витебске ротации толка не дают. Если бы мы его в Брест, Гродно взяли на аналогичную, а лучше в Минск, чтобы видеть поближе, ну это другое дело, а так, Железнодорожный, Октябрьский. Ну и что, что больше? Работа-то одна и та же.

Александр Лукашенко:

Что касается вообще работы. У нас горожане в основном, да, и Березинский район? Ну Березинский район для меня – вообще, можно сказать, родной район. Я миллион раз, даже больше, чем вы, наверное, перемещался с юности по этому району. И всегда внимательнейшем образом наблюдал за Березино. Я знаю Березинский район. Березинский район – это, имейте в виду, как бельмо на глазу, как в народе говорят. Там все видно. Глава Администрации едет в Могилевскую область, он ответственный, уполномоченный, едет через Березино, видит, что там происходит. Надо – остановится, заедет, посмотрит. Очень важный район. И я думаю, несмотря на то, что лесистость его немалая, все-таки он с точки зрения сельского хозяйства перспективный и может добавить Минской области в плане сельского хозяйства. Александр Лукашенко о назначении Владимира Орловского председателем ГТК: скажу искренне, что вашу кандидатуру я изначально отклонил