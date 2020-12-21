«Всё будет проходить с учётом рекомендаций Минздрава». Куда сходить в Минске перед Новым годом?

Новости Беларуси. Многие культурные мероприятия ушли в онлайн, но есть то, что не уживается в интернет-пространстве – это наше новогоднее настроение, которое создают реальные праздничные события. О том, куда можно сходить, что посмотреть и где провести время в этот сложный период изоляции друг от друга и от культуры, узнаем сегодня у Виталины Рудиковой. В студии «Большого города» – начальник управления культуры Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

Начнем, конечно же, с новогодней темы. Как вы считаете, сильно ли пострадает наше праздничное настроение из-за ограничений по COVID-19?

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Новый год – праздник семейный, его с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Новый год – это время волшебства. Это праздники, праздничное настроение, это поздравления, и город сегодня готовится к встрече нового 2021 года. Улицы Минска уже украшены, а на главных елках нашего города уже зажглись праздничные огни. Подготовлена программа мероприятий, более 130 пройдет в городе в этот период. Организациями культуры подготовлены спектакли, концерты, новогодние представления. Но все мероприятия будут проходить с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по профилактике коронавирусной инфекции. Екатерина Забенько:

От многих ли новогодних мероприятий, которые традиционно проходят в городе, пришлось отказаться из-за пандемии? Виталина Рудикова:

Мы возвращаемся к традиции проведения культурных проектов в Верхнем городе, в историческом центре, и накануне Нового года запланирован арт-проект, который расскажет о волшебстве, чудесах, которые происходят в Новый год. Яркие, красочные костюмы, волшебная музыка, уверена, подарят зрителям хорошее, праздничное настроение.

Екатерина Забенько:

Расскажите, пожалуйста, где, когда и во сколько приходить? И на протяжении какого времени это можно будет увидеть? Виталина Рудикова:

В Верхнем городе с 26 декабря по 2 января ежедневно, дважды в вечернее время, в 17 и 20 часов можно увидеть это новогоднее представление. И, конечно, Октябрьская площадь, которая очень красиво украшена в этом году, там тоже будет проходить в новогоднюю ночь зимний концерт, и те зрители, которые не смогли приехать ночью, смогут увидеть этот концерт первого и второго числа, тоже в вечернее время. Екатерина Забенько:

Это как выход из ситуации. Мы уходим из помещений на свежий воздух для того, чтобы минимизировать эти самые риски. Какие еще мероприятия пройдут на свежем воздухе?

Виталина Рудикова:

В новогоднюю ночь, после окончания зимнего концерта, в 01:30 на Октябрьской площади можно будет увидеть фейерверк, после фейерверка – праздничная дискотека, где прозвучат уже знакомые мелодии и современные мотивы. Культурные программы пройдут на 19 площадках во всех районах города. Работать эти площадки будут с нуля до трех часов ночи. Екатерина Забенько:

Все-таки, в этот сложный эпидемиологический период даже полезно проводить много времени на свежем воздухе, естественно, соблюдая элементарные правила безопасности. Что касается деток, конечно, им хочется увидеть елку, представление, Деда Мороза. Эти мероприятия, чаще всего, проходят в закрытых помещениях и на улице, в том числе. Я знаю, что прошло уже мероприятие в парке Горького с аншлагом, успехом и с радостью для детей. Что для них будет подготовлено перед Новым годом в течение всего празднования, в том числе, с участием цирковых программ, чего тоже очень ждут ребята? Виталина Рудикова:

В нашей стране сложилась очень добрая традиция – проводить благотворительную акцию «Наши дети». Главная задача этой акции – уделить внимание каждому ребенку, окружив заботой и теплом тех, кто особенно в этом нуждается. В рамках этой акции проходит много мероприятий благотворительного характера. 24 числа во Дворце Республики на Главную елку страны приглашены все дети из регионов и из Минска, а в Белорусском государственном цирке 23 и 28 числа подготовлены благотворительные представления, в которых примут участие белорусские артисты цирка и дрессированные животные, тоже артисты Белорусского государственного цирка.

Екатерина Забенько:

Виталина Владимировна, вы, в силу своей деятельности, часто бываете на культурных мероприятиях. Что лично вы посоветуете посетить минчанам? Несколько площадок одновременно или где-то на одной будет собрано, скоординировано все самое лучшее и интересное, что можно увидеть в городе? Виталина Рудикова:

В городском пространстве, центральной части города, конечно, Верхний город и Октябрьскую площадь. Спланированы представления так, что можно будет увидеть и одно, и второе, если это запланировано в один день. Можно это развести в разные дни. А вообще рекомендую посмотреть репертуарную афишу театра, очень много интересных спектаклей для детей, с учетом возраста ребенка, и выбрать то, что по душе.