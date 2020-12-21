Александр Лукашенко о назначении Владимира Орловского председателем ГТК: скажу искренне, что вашу кандидатуру я изначально отклонил

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу вам откровенно, что давно надо было назначить руководителя Таможенного комитета, но те, кто вносили мне кандидатуры, не могли сфокусироваться на одной кандидатуре, да и я отвергал все. Скажу вам искренне: и вашу кандидатуру я изначально отклонил и потребовал, чтобы было внесено еще несколько кандидатур. И пожалел потом, потому что на меня обвалилось столько кандидатур. Я этих людей, конечно, знаю, может, кого-то больше, кого-то меньше. И уже на третьем круге я вынужден был вернуться к вашей кандидатуре. Меня удовлетворяет и склоняет к назначению вас председателем комитета то, что вы профессионал, очень серьезный профессионал, даже, наверное, лучший в органах, несмотря на определенные нюансы, о которых вы, наверное, осведомлены. Я на данном этапе пренебрег этими всеми нюансами. Полагаю, что вы сами разберетесь там.