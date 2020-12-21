Александр Лукашенко о назначении Владимира Орловского председателем ГТК: скажу искренне, что вашу кандидатуру я изначально отклонил

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Обновлен состав Минздрава, новые лица в Министерстве труда и соцзащиты, а также Минэкономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Обновлен состав Минздрава, новые лица в Министерстве труда и соцзащиты, а также Минэкономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 декабря назначен и новый председатель Государственного таможенного комитета. Им стал Владимир Орловский. Он прошел путь от рядового таможенника до первого заместителя ведомства. Должность председателя ГТК Александр Лукашенко назвал одной из крайне важных для страны. Поэтому кандидатуру на это место подбирали долго и скрупулезно. Напомним, ранее комитет возглавлял Юрий Сенько. В ноябре он был назначен послом в Китае.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу вам откровенно, что давно надо было назначить руководителя Таможенного комитета, но те, кто вносили мне кандидатуры, не могли сфокусироваться на одной кандидатуре, да и я отвергал все. Скажу вам искренне: и вашу кандидатуру я изначально отклонил и потребовал, чтобы было внесено еще несколько кандидатур. И пожалел потом, потому что на меня обвалилось столько кандидатур. Я этих людей, конечно, знаю, может, кого-то больше, кого-то меньше. И уже на третьем круге я вынужден был вернуться к вашей кандидатуре. Меня удовлетворяет и склоняет к назначению вас председателем комитета то, что вы профессионал, очень серьезный профессионал, даже, наверное, лучший в органах, несмотря на определенные нюансы, о которых вы, наверное, осведомлены. Я на данном этапе пренебрег этими всеми нюансами. Полагаю, что вы сами разберетесь там.