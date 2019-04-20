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Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике

20 апреля 2019 17:48
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Новости Беларуси. Весенняя субботняя традиция: трудовой марафон 20 апреля охватил всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-1

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Я думаю, для каждого важно. Участие в субботнике уже стало такой нашей доброй традицией, когда мы приходим поработать физически, но вместе с тем получить удовольствие от общения с тем, с кем ты рядом работаешь.

К зеленому флешмобу присоединилось почти 3 миллиона белорусов. Люди приводили в порядок сады и парки, очищали от мусора берега рек, сажали деревья.

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-4

Не осталась в стороне и корреспондент Кристина Федорович.

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Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-7

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-9

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-11

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-13

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-15

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-17

Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике-19

# Субботники в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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