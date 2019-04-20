Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике

Новости Беларуси. Весенняя субботняя традиция: трудовой марафон 20 апреля охватил всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Весенняя субботняя традиция: трудовой марафон 20 апреля охватил всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Я думаю, для каждого важно. Участие в субботнике уже стало такой нашей доброй традицией, когда мы приходим поработать физически, но вместе с тем получить удовольствие от общения с тем, с кем ты рядом работаешь.
К зеленому флешмобу присоединилось почти 3 миллиона белорусов. Люди приводили в порядок сады и парки, очищали от мусора берега рек, сажали деревья.
Не осталась в стороне и корреспондент Кристина Федорович.
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