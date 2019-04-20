Наталья Кочанова: «Я думаю, для каждого важно». Рассказываем, где работали чиновники на республиканском субботнике

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Я думаю, для каждого важно. Участие в субботнике уже стало такой нашей доброй традицией, когда мы приходим поработать физически, но вместе с тем получить удовольствие от общения с тем, с кем ты рядом работаешь.

К зеленому флешмобу присоединилось почти 3 миллиона белорусов. Люди приводили в порядок сады и парки, очищали от мусора берега рек, сажали деревья.