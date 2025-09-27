В Витебске открылась выставка работ авторов с ограниченными возможностями здоровья

«Жить жизнь» – так называется выставка, которая открылась в Витебском областном краеведческом музее. Там представлены предметы декоративно-прикладного искусства. Это творения авторов с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков северного региона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего около 200 работ: от живописи и скульптуры до керамики и резьбы по дереву. К слову, авторам от 15 до 35 лет. Свои творения они посвятили двум значимым датам: 250-летию витебской Ратуши и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Приятно, что люди могут делать такие красивые светлые вещи. Ощущение от работ на выставке очень светлое, хорошие, очень красивые такие, яркие работы.

Артемий Василевич, заведующий научно-исследовательским и экспозиционно-выставочным отделом Витебского областного краеведческого музея:

Каждая из работ несет ту веру, ту доброту, тот оптимизм, который присущ людям с ограниченными возможностями, который живет у них внутри. Данный выставочный проект и в целом творчество позволяет этим людям свою внутреннюю красоту перенести в любой вид творчества, чтобы сделать этот мир еще лучше, еще прекраснее.

Посетить выставку могут все желающие до 5 октября включительно.