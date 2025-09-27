В Витебске открылась выставка работ авторов с ограниченными возможностями здоровья
«Жить жизнь» – так называется выставка, которая открылась в Витебском областном краеведческом музее. Там представлены предметы декоративно-прикладного искусства. Это творения авторов с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков северного региона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего около 200 работ: от живописи и скульптуры до керамики и резьбы по дереву. К слову, авторам от 15 до 35 лет. Свои творения они посвятили двум значимым датам: 250-летию витебской Ратуши и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Приятно, что люди могут делать такие красивые светлые вещи. Ощущение от работ на выставке очень светлое, хорошие, очень красивые такие, яркие работы.
Артемий Василевич, заведующий научно-исследовательским и экспозиционно-выставочным отделом Витебского областного краеведческого музея:
Каждая из работ несет ту веру, ту доброту, тот оптимизм, который присущ людям с ограниченными возможностями, который живет у них внутри. Данный выставочный проект и в целом творчество позволяет этим людям свою внутреннюю красоту перенести в любой вид творчества, чтобы сделать этот мир еще лучше, еще прекраснее.
Посетить выставку могут все желающие до 5 октября включительно.
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