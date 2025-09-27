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Трамп не исключил снятия ограничений на удары по территории России – WSJ

27 сентября 2025 08:48
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Трамп не исключил снятия ограничений на удары по территории России – WSJ-0

В Нью-Йорке президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским указал на свою открытость к снятию ограничений на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В ходе беседы Зеленским у Трампа были запрошены дополнительные дальнобойные ракеты, а также разрешение на применение их для ударов вглубь РФ. Со стороны Трампа, как указывает издание, не последовало ни возражений, ни принятия окончательного решения.

Украинской стороной поднимался также вопрос о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk, имеющих дальность до 1 500 км. Администрацией США рассматривается такая возможность, в том числе альтернатива – дополнительные ракеты ATACMS.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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