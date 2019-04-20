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Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»

20 апреля 2019 15:06
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Новости Беларуси. У белорусов 20 апреля трудовая суббота. Работа все еще кипит в городах и селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»-1

Например, в Снове: вместе со своим земляком Михаилом Мясниковичем на его малой родине жители агрогородка заложили новую аллею Памяти. К 75-летию освобождения Беларуси высадили молодые саженцы дуба. К благородному делу подключились школьники, депутаты и просто неравнодушные люди.

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»-4

Владислав Примако, ученик Сновской средней школы:
Это мое первое дерево. Как говорится, дерево посадил, дом построил, семью сделал. Один уже пункт, можно считать, выполнил. Конечно, интересно будет прийти посмотреть, как развивается то, что ты своими руками посадил, то есть твое творение.

Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»-7

Михаил Мяникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Решение о том, чтобы уделить особое внимание теме малой родины – это очень хорошее дело. С одной стороны, где-то ностальгические вещи. С другой стороны, это действительно внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли. Безусловно, это еще и воспитательную играет роль.

# Субботники в Беларуси # общество # Владислав Примако # Михаил Мяникович # Фотофакт

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