Михаил Мясникович о субботниках на малой родине: «Внимание тем уголкам земли, от которых мы вышли»

Новости Беларуси. У белорусов 20 апреля трудовая суббота. Работа все еще кипит в городах и селах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Снове: вместе со своим земляком Михаилом Мясниковичем на его малой родине жители агрогородка заложили новую аллею Памяти. К 75-летию освобождения Беларуси высадили молодые саженцы дуба. К благородному делу подключились школьники, депутаты и просто неравнодушные люди.

Владислав Примако, ученик Сновской средней школы:

Это мое первое дерево. Как говорится, дерево посадил, дом построил, семью сделал. Один уже пункт, можно считать, выполнил. Конечно, интересно будет прийти посмотреть, как развивается то, что ты своими руками посадил, то есть твое творение.