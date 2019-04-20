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Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»

20 апреля 2019 12:41
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Новости Беларуси. Премьером Сергей Румас эту субботу провел в Валерьяновском лесничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»-1

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Не смотря на то, что субботники проходили в последние годы регулярно, я в первый раз принимаю участие в посадке леса. Я получил сейчас первые навыки. Работа не сложная, но вместе с тем я представляю, что когда мы 5 гектар эти засадим лесом, то, наверное, физическая усталость будет чувствоваться.

Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»-4

# Субботники в Беларуси # общество # Сергей Румас # Фотофакт

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