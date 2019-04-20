Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Не смотря на то, что субботники проходили в последние годы регулярно, я в первый раз принимаю участие в посадке леса. Я получил сейчас первые навыки. Работа не сложная, но вместе с тем я представляю, что когда мы 5 гектар эти засадим лесом, то, наверное, физическая усталость будет чувствоваться.