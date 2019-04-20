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Владимир Кухарев: деньги, собранные на субботнике, будут направлены на благоустройство

20 апреля 2019 12:40
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Новости Беларуси. Всего около 3 миллионов белорусов принимают участие в республиканском субботнике. Об этом сообщил 20 апреля заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по проведению субботника Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев: деньги, собранные на субботнике, будут направлены на благоустройство-1

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По предварительным данным, собрано уже чуть менее 9 миллионов рублей.

Владимир Кухарев: деньги, собранные на субботнике, будут направлены на благоустройство-4

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Эти деньги будут направлены на благоустройство летних оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов. 50 % собранной суммы будет направлено на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске, памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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