Владимир Кухарев: деньги, собранные на субботнике, будут направлены на благоустройство

Новости Беларуси. Всего около 3 миллионов белорусов принимают участие в республиканском субботнике. Об этом сообщил 20 апреля заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по проведению субботника Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса» По предварительным данным, собрано уже чуть менее 9 миллионов рублей.