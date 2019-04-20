Владимир Кухарев: деньги, собранные на субботнике, будут направлены на благоустройство

Новости Беларуси. Всего около 3 миллионов белорусов принимают участие в республиканском субботнике. Об этом сообщил 20 апреля заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по проведению субботника Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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По предварительным данным, собрано уже чуть менее 9 миллионов рублей.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Эти деньги будут направлены на благоустройство летних оздоровительных лагерей, населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов. 50 % собранной суммы будет направлено на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске, памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.