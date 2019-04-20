Этот день покажет, будет ли год грибным. Народные приметы на последнюю декаду марта

Новости Беларуси. По народному календарю 22 апреля – Вадим Ключник. Примета гласит: если солнце при восходе – белого цвета, а молодой месяц – с острыми концами, – к сухой погоде. Если вниз – к дождю, рассказали в программе «Плюс-минус».